Thiago Wild é eliminado, se irrita e fica fora do top 100 do ranking

O brasileiro Thiago Wild foi superado de virada na primeira rodada do forte Challenger 125 de Nápoles, na Itália, jogado no piso de saibro e com premiação de US$ 200 mil. Ele deixará o Top 100 na próxima semana. Atual 96º do mundo na última atualização, Thiago é o cabeça de chave 4 na chave, sendo superado pelo alemão Max Hans Rehberg, 240º, nas parciais de 3/6, 6/3 e 6/4 em 2h26min de partida.

Uma boa parte dos torcedores presentes na quadra até tentaram empurrar Thiago Wild para a vitória, gritando seu nome em alguns momentos, mas o paranaense demonstrou irritação na maior parte do jogo, principalmente no segundo e terceiro sets, em que perdeu.

Thiago Wild se irrita e quebra raquete em Nápoles

Ele chegou a arremessar sua raquete na tela de proteção ao fundo da quadra quando perdeu a segunda parcial por 6-3. Ao final do jogo, quebrou a raquete na cerca de proteção ao lado da quadra e logo se retirou do local após um rápido cumprimento ao rival e ao árbitro.

Wild recebeu um convite da organização do torneio italiano, já que não havia se inscrito na competição, com nomes conhecidos no circuito, como Stan Wawrinka, Fabio Fognini, Borna Coric e Luciano Darderi.

Com esse resultado, Thiago vai caindo para 109º na tabela de classificação mundial da ATP. Seu próximo compromisso deve ser no qualificatório do ATP 250 de Bucareste, na Romênia.