Ex-técnico da seleção de basquete lamenta morte de Wlamir Marques

Morreu nesta terça-feira (18), aos 87 anos, Wlamir Marques, ídolo do basquete brasileiro e mundial. A morte do 'Diabo Loiro', como era conhecido, gerou comoção entre os atletas do esporte. Miguel Angelo da Luz, ex-técnico da seleção feminina de basquete e uma vez campeão mundial, falou sobre o papel de Wlamir Marques no esporte.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Além do talento excepcional em quadra, Wlamir sempre foi reconhecido por sua humildade, inteligência e dedicação ao esporte. Sua visão de jogo, habilidade nos arremessos e liderança fizeram dele um jogador diferenciado — disse.

Miguel Angelo da Luz conquistou uma medalha de prata como técnico da Seleção (Foto: Reprodução/Basquete da Luz)

Wlamir Marques é bicampeão mundial de basquete, além disso, conquistou duas pratas em mundiais pela seleção. Também conquistou dois bronzes seguidos em Jogos Olímpicos e três medalhas em jogos pan-americanos. Miguel Angelo da Luz relembrou as conquistas do atleta:

continua após a publicidade

— Ele é, sem dúvida, um dos maiores nomes do basquete brasileiro e mundial. O Wlamir Marques foi um dos pilares da seleção brasileira nas décadas de 1950 e 1960, ajudando o Brasil a conquistar dois títulos mundiais (1959 e 1963) e duas medalhas olímpicas de bronze (1960 e 1964).

Divulgação/CBB

Após se aposentar das quadras, Wlamir Marques se tornou treinador de basquete, passando pelas seleções masculina e feminina do Corinthians, conquistando títulos paulistas nas duas modalidades.

continua após a publicidade

➡️ Como surgiu o NBB? Saiba quando a liga foi criada

— Sua contribuição para o basquete brasileiro não se limitou às quadras, pois também trabalhou como treinador e comentarista, sempre compartilhando seu vasto conhecimento do jogo — finalizou o fundador da 'Basquete da Luz'.

Confira, abaixo, os principais feitos de Wlamir Marques: