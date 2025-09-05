A NFL, principal liga do futebol americano, realiza nesta sexta-feira (5), em São paulo, a partida entre Chargers e Chiefs. A vinda da liga ao Brasil mobilizou diversos fãs, entre eles, o pequeno Saymon Henrique, de 15 anos. Fã do esporte, ele conheceu o ídolo Patrick Mahomes, do Chiefs, durante um treino da franquia. A reportagem do Lance! entrevistou a mãe de Saymon, Rita Santos, que contou como começou a paixão dele pelo esporte.

Saymon ficou conhecido no mundo do futebol americano quando ele e um colega fizeram uma bola oval usando garrafas pets. O vídeo foi enviado à Cris Kaji, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, comovendo não só ela, mas também a principal liga do esporte.

— Como nós temos uma reciclagem de materiais, ele pegou umas garrafas pet e montou essa bola. Ele ficava brincando no campo aqui do lado de casa. Aí fez um vídeo e mandou para a Cris. A Cris viu o vídeo dele e o convidou para ir a São Paulo, para participar de um evento (o primeiro da NFL Flag no Brasil, em São Paulo). Aí ele foi, levou essa bola e lá recebeu outras bolas — afirmou a mãe de Saymon.

Saymon e amigo fazem bola de pet; vídeo motivou encontro dele com Mahomes (Foto: Acervo / CBFA)

Natural de Curral de Dentro, no interior de Minas Gerais, ele nunca esteve tão próximo da liga. A cidade com 7 mil habitantes não tinha os equipamentos mais sofisticados do futebol americano.

Saymon foi convidado a comparecer ao primeiro evento da NFL Flag no Brasil, ocorrido em São Paulo. A Confederação de Futebol Americano e a NFL doaram diversos equipamentos profissionais a Saymon. Neste ano, a própria liga convidou o menino para conhecer o ídolo Patrick Mahomes.

— Eu estou muito feliz como mãe. Ele sempre foi muito apaixonado pelo Patrick Mahones. Ele assiste os documentários do Patrick. E sempre falou: "um dia eu ainda vou conhecer ele" — afirmou a mãe.

Paixão pela NFL começou através da madrasta

Saymon sempre foi apaixonado por diversos esportes. O principal é o futebol americano, impulsionado pela madrasta Tamires, esposa de Rita. Os dois sempre sonharam em assistir a um jogo da liga. Meta realizada neste ano.

— Os dois sempre gostaram muito de assistir futebol americano em filmes. Eles dois sempre adoravam, e Saymon pegou um amor muito grande por futebol americano, de só assistir tudo de futebol americano — afirmou Rita.

A ida de Saymon e a madrasta para São Paulo está sendo custeada pela NFL, inclusive o encontro com Patrick Mahones. Para a mãe, é gratificante ver o apoio que o filho está recebendo:

— A NFL está crescendo tanto assim no Brasil, ele está ficando cada vez mais apaixonado. E eles estão mudando a vida do meu filho, porque sempre que podem, eles sempre estão levando ele pra lá. Eu sou muito grata a eles, de todo o coração. Não sei nem como agradecer por eles estarem realizando o sonho do meu filho.