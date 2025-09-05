A presença da cantora Taylor Swift no jogo da NFL no Brasil, que acontece nesta quinta-feira (5), ganhou uma reviravolta. Antes do início da partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, a organização do evento garantiu a presença da artista na Neo Química Arena, tendo inclusive informado sobre o reforço da segurança. Contudo, até o intervalo do confronto ela ainda não foi vista no estádio.

As expectativas da aparição do fenômeno da música pop acontece devido ao fato dela está noiva do jogador Travis Kelce, dos Chiefs. Taylor virou torcedora fanática do clube da cidade de Kansas, por conta do relacionamento com o tight end, e é presença frequente no Arrowhead Stadium.

Apesar das especulações, a cartora ainda não foi vista na Neo Química Arena. De acordo com informações do site "TMZ", ela se quer viajou para o Brasil. O fato repercutiu nas redes sociais; veja abaixo: