Falcão se emociona em homenagem e grita pelas campeãs do futsal feminino

O eterno Falcão, considerado o maior jogador de futsal de todos os tempos, foi o grande homenageado no Prêmio Sou do Esporte, em uma cerimônia que ele classificou como a mais emocionante de sua vida. O craque recebeu o reconhecimento máximo da noite e aproveitou para celebrar outro momento histórico da modalidade: o título inédito da Seleção Brasileira Feminina na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Falcão foi o grande homenageado na noite do Prêmio Sou do Esporte realizado no Copacabana Palace (Foto: Foco Radical)

Em entrevista exclusiva ao Lance! visivelmente emocionado, Falcão descreveu a homenagem no Prêmio Sou do Esporte como um momento que transcendeu o aspecto profissional, abraçando toda a sua trajetória.

continua após a publicidade

— Cara, para mim foi uma noite muito especial, porque eu não passei só por fases da minha carreira. Eu passei por muitas fases da minha vida, né? Então foi uma mistura de emoções muito grande. — Acho que de todas as premiações que eu já tive, essa eu posso considerar a mais completa e acaba sendo a mais especial, porque, como eu falei, passou pelos meus amigos, pelas pessoas que foram importantes, pegou muito o lado pessoal, também emocional. Então, para mim, a noite de hoje foi muito, muito especial.

Na sequência, Falcão dedicou atenção especial ao recente e inédito título da Seleção Brasileira Feminina de Futsal na Copa do Mundo, destacando o crescimento da modalidade e a necessidade de apoio contínuo às atletas.

continua após a publicidade

Ao comentar sobre o título inédito da Seleção Feminina, Falcão destacou que a conquista é resultado da luta das atletas por reconhecimento e espaço. Ele também celebrou a evolução do futsal praticado pelas mulheres:

— As meninas buscam muito o espaço delas, né? E o futsal feminino vem crescendo cada vez mais. Foi a primeira Copa do Mundo que as meninas ganharam, conseguindo isso, elas vão ser mais valorizadas.

O ídolo fez um forte apelo para que o sucesso não seja passageiro e que haja um movimento de valorização efetiva das campeãs, tanto em imagem quanto financeiramente:

— A gente sempre quer que o pós-Copa do Mundo tenha pessoas que façam essas meninas crescerem, com imagem, financeiramente. Não pode daqui dois meses ninguém conhecer as meninas mais, né? Eu acho que o futebol e o futsal para o feminino pegam muito isso.

Falcão apontou um problema recorrente no esporte feminino brasileiro, onde apenas as principais estrelas recebem atenção contínua, enquanto as outras campeãs são rapidamente esquecidas:

— A gente vê uma referência no futebol que é a Marta, no futsal que é a Amandinha, e daqui a pouco você já esqueceu quem são as outras. E isso daí não pode acontecer.

Sobre o surgimento de novos talentos como a artilheira Emilly, Falcão celebrou a nova geração e a importância de ter mais atletas em destaque além de Amandinha:

Amandinha no Brasil x Espanha pela Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza / CBF)

— A Emilly vem surpreendendo. A Amandinha ficou à frente ali o tempo todo. A Emilly, nos últimos anos, vem fazendo toda a diferença. Então, isso que é bom, né? A Amandinha já é conhecida, já foi várias vezes eleita a melhor do mundo. Agora vem a Emilly, já vem outra. Acho que isso é muito importante para o futsal e para as meninas serem mais conhecidas.

Por fim, ele reforçou que o título de "Rainha do Futsal" pertence à multicampeã Amandinha, jogadora eleita melhor do mundo por 8 anos consecutivos:

— Amandinha já é a rainha do futsal. Ela foi eleita 8 vezes melhor do mundo em sequência. Ainda tem idade para ganhar de novo. Com certeza ela é a rainha do futsal.