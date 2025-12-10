CazéTV chega a acordo e vai transmitir as Olimpíadas de 2028, em Los Angeles

A Cazé TV anunciou, nesta quarta-feira (10), que irá transmitir as Olímpiadas de 2028, que vão acontecer em Los Angeles, nos Estados Unidos. O anúncio ocorreu durante o intervalo da partida entre Flamengo e Cruz Azul, do México, pela Copa Intercontinental, que também foi transmitido pelo canal no YouTube nesta quarta-feira (10).

Cazé TV trasnmitirá Olimpíadas de Los Angeles. (Foto: Divulgação/Cazé TV)

Os Jogos de Los Angeles serão o segundo a ser transmitido pela emissora digital. Criada em 2022, a CazéTV exibiu em seu canal de YouTube as Olimpíadas de Paris, em 2024, a estreia da marca em eventos olímpicos de grande porte.

Para anunciar o acordo de transmissão das Olimpíadas, a CazéTV produziu uma peça publicitária com referência aos filmes de Hollywood, como Titanic, Matriz e Homem-Aranha. O vídeo contou com a participação do próprio streamer Casimiro Miguel, do narrador Luis Felipe Freitas e do influencer e comunicador Chico Moedas.

- O esporte a gente já zerou, a gente fez Copa do Mundo Fifa, Copa do Mundo de Clubes, Copa do Mundo Feminina, Brasileirão, Olimpíadas, Mundial... vamos ganhar Hollywood - disse Luís Felipe Freitas ao citar alguns dos eventos já transmitido pela CazéTV ao longo da história.

LiveMode compra 100% da CazéTV

Assim como a Copa do Mundo de 2026, a transmissão das Olimpíadas de Los Angeles na CazéTV já será realizada após o acordo de compra total do canal de YouTube pela LiveMode, empresa que é parceira na fundação da marca e agora se tornou dona de 100% do negócio.

A LiveMode, que já tinha 51% da marca, comprou o percentual de participação do comunicador do negócio, que era de 49%, e agora passa a controlar 100% da emissora digital. Casimiro, que é o dono da CMiguel Produções, deixa de ter ações referentes ao canal, mas passa a ter participação global na LiveMode.

Como parte da negociação, o streamer passa a integrar o quadro de sócios da LiveMode Cayman, braço internacional da holding que controla as operações da empresa ao redor do mundo e responsável por negociar os direitos de transmissão para todos os veículos que tem negócios - entre eles a própria CazéTV. As informações são do portal InvestNews.

A LiveMode Cayman tem investimentos de sócios de grande porte no mercado financeiro. A General Atlantic, empresa norte-americana e com atuação global em investimentos, e a XP Investimentos são as duas marcas associadas que investem capital na LiveMode.