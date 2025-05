Técnico e atleta do Campinas recebem apoio após vice; veja

O Campinas ficou com o vice-campeonato da Superliga Masculina de Vôlei após perder para o Cruzeiro por 3 sets a 1 na manhã deste domingo (4), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O técnico Horácio Dileo e o ponteiro Celestino buscaram conforto nos familiares que, presentes no ginásio, torceram muito durante toda a partida.

O Ginásio do Ibirapuera viveu dias de casa cheia nas finais da Superliga, já que a decisão voltou para a cidade de São Paulo após 12 anos. Neste domingo (4), 10.056 pessoas prestigiaram a partida entre Campinas e Cruzeiro. Na quinta-feira (1), o ginásio foi palco da final da Superliga Feminina, que teve o Osasco campeão, após superar o Sesi-Bauru. Na ocasião, o público foi de 10.350 pessoas.

Campinas na Superliga

A final da temporada 2024/2025 foi a segunda consecutiva do Campinas. Na última edição, a equipe chegou à final e também ficou com o vice, superado pelo Sesi-Bauru por 3 a 0, em Recife. A equipe não conquista o título desde a temporada 2004/2005, quando ainda atuava na capital paulista.

A campanha da equipe paulista na primeira fase desta edição da Superliga foi a melhor da história do clube, com 18 vitórias em 22 jogos e a terceira campanha na classificação geral. Nas quartas de final, os campineiros passaram por Joinville e Suzano.

Campinas teve dois atletas entre os melhores da competição (Foto: Divulgação/ CBV)

Jogadores do Campinas na Seleção

Mesmo sem levar o título para Campinas, o time paulista teve dois representantes na seleção dos melhores da Superliga 2024/2025. O ponteiro Adriano e o central Judson foram eleitos os melhores de suas posições. Confira abaixo a lista completa:

Levantador: Matheus Brasília (Cruzeiro)

Oposto: Darlan (Sesi Bauru)

Ponteiros: Douglas Souza (Cruzeiro) e Adriano (Campinas)

Central: Judson (Campinas) e Lucão (Cruzeiro)

Líbero: Alê (Cruzeiro)

Revelação: Léo Lukas (Vôlei Guarulhos)

Técnico: Filipe Ferraz (Cruzeiro)

MVP: Lucão (Cruzeiro)