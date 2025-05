Lucão é MVP da Superliga; veja seleção completa

Além de conquistar o título da Superliga 2024/2025, o nono da história do Clube, o Cruzeiro dominou a Seleção da temporada, com o central Lucão como principal destaque. O jogador de 39 anos foi eleito como o melhor jogador da competição, além de melhor jogador de sua posição. O time mineiro teve outros três jogadores e o técnico Filipe Ferraz na seleção.

Apesar da eliminação do Sesi-Bauru nas quartas de final, o oposto Darlan entrou na seleção como o melhor de sua posição. O jogador de 22 anos atuará no exterior na próxima temporada. Além dele, outro jovem talento recebeu premiação individual neste domingo (4): o ponteiro Léo Lukas, do Guarulhos, foi escolhido como revelação da temporada.

Vice-campeão, o Campinas também teve seus representantes entre os melhor do campeonato. Foram eleitos o central Judson e o ponteiro Adriano.

Cruzeiro campeão

O Cruzeiro ampliou a hegemonia e garantiu o título da Superliga após superar o Campinas de virada por 3 a 1, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, sob o olhar de Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira. A última vez que a equipe mineira havia levantado o troféu da maior competição do vôlei nacional foi da temporada 2022/2023, quando venceu o rival Minas por 3 sets a 0.

A equipe contou com personagens experientes na conquista do nono título, com um elenco recheado de estrelas. Além do central Lucão, o Cruzeiro contou com o oposto Wallace e o ponteiro Douglas Souza, que já disputaram as Olimpíadas pela Seleção Brasileira.

Cruzeiro é o maior campeão da Superliga (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Veja a seleção completa

Levantador: Matheus Brasília (Cruzeiro)

Oposto: Darlan (Sesi Bauru)

Ponteiros: Douglas Souza (Cruzeiro) e Adriano (Campinas)

Central: Judson (Campinas) e Lucão (Cruzeiro)

Líbero: Alê (Cruzeiro)

Revelação: Léo Lukas (Vôlei Guarulhos)

Técnico: Filipe Ferraz (Cruzeiro)

MVP: Lucão (Cruzeiro)