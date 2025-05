A conquista do hexa da Superliga pelo Osasco, na última quinta-feira (1), teve um personagem muito importante fora de quadra: a torcida. Para apoiar a equipe na busca pelo título, os torcedores compareceram ao Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e participaram de evento simultâneo com transmissão do jogo no Ginásio José Liberatti, em Osasco.

Chamados de ‘loucos’, os torcedores acompanham o time de vôlei da cidade há 20 anos e já testemunharam os altos e baixos da equipe. Por isso, assumiram o apelido como nome da torcida, que hoje é conhecida como Loucos de Osasco. Aos 74 anos, Inajara do Prado Martinho, experiente na arquibancada como fundador da Gaviões da Fiel, resolveu levar a magia dos estádios para o ginásio.

- Eu trouxe algo da arquibancada pra cá. A Loucos de Osasco é uma torcida diferente de qualquer outra, ela traz aquela coisa de arquibancada de futebol. Nós não desistimos nunca do time e pra mim, eu tenho duas famílias: uma que tá em casa e essa que tá aqui no ginásio. Hoje, na arquibancada e na quadra, bate um só coração - contou.

Casa cheia

O clube disponibiliza ingressos gratuitamente para as partidas no José Liberatti e é rotina para o Osasco jogar com casa cheia e, para a final deste ano, o clube custeou a ida da torcida para o Ibirapuera. Na véspera da decisão, o técnico Luizomar de Moura destacou a importância da torcida, o ‘oitavo jogador’, ao longo da história do time.

- A torcida do Osasco é o principal ativo do nosso clube. Principalmente após a perda de um grande patrocinador, a gente entendeu que o time não ia acabar por todo o envolvimento que a cidade e a população tinham. Hoje, o Osasco dita moda em relação à torcida, ali é onde o osasquense sente o prazer e o orgulho pela cidade. O osasquense quando entra ali (no Liberatti), ele fala ‘aqui é meu time e aqui eu sou gigante’ - declarou.

Torcida do Osasco costuma lotar o Ginásio José Liberatti (Foto: Carol Oliveira/ Osasco Voleibol Clube)

Cidade do vôlei

A cidade de Osasco conta com um time de vôlei desde 1996, então patrocinado pelo banco BCN. Desde então, o projeto passou por mudanças de patrocinador, mas permaneceu na cidade como um dos principais times do vôlei brasileiro, chegando a conquistar o Mundial em 2012.

- O Osasco é mais que um time, é um patrimônio nosso da cidade. Há muito tempo a gente vem disputando sempre as principais competições do país e nós, enquanto prefeitura, procuramos sempre incentivar e fortalecer. A gente sabe que através do esporte, nós podemos transformar a vida de muitas pessoas e, como poder público, nossa missão é fortalecer cada vez mais o esporte na cidade de Osasco - declarou o prefeito Gerson Pessoa.

Ao longo de sua história, o Osasco contou com grandes nomes de diversas gerações do vôlei, seja na comissão técnica ou entre as atletas. Além de Luizomar de Moura, que comanda a equipe há quase duas décadas, o técnico da Seleção Zé Roberto Guimarães também já treinou o Osasco no início dos anos 2000.

Entre as atletas, Virna, Paula Pequeno, Walewska, Thaisa, Dani Lins, Adenizia, Carol Gattaz, Sheilla e Fernanda Garay são apenas alguns dos grandes nomes que já defenderam a equipe.