Torcida lota Ibirapuera para final da Superliga Masculina

Mais uma vez, a torcida compareceu ao Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, para acompanhar a final da Superliga Masculina de Vôlei. Campinas e Cruzeiro se enfrentam pelo título na manhã deste domingo (4).

A final voltou à capital paulista depois de 12 anos e o público correspondeu. Na última quinta-feira (1), 10.350 pessoas compareceram ao ginásio para assistir à decisão da Superliga Feminina entre Osasco x Sesi-Bauru. Na ocasião, a equipe da Grande São Paulo conquistou seu sexto título após vencer por 3 a 1.

Campinas X Cruzeiro

A final da Superliga Masculina terá grandes nomes da Seleção Brasileira em quadra. Lucão, Douglas Souza e Wallace, do Cruzeiro, além de Bruninho e Maurício Borges, do Campinas, integraram a equipe campeã olímpica nos Jogos do Rio

Lucão e Bruninho têm sete troféus de Superliga (Foto: Divulgação/ CBV)

O Cruzeiro vai em busca de seu nono título de Superliga, podendo igualar o rival Minas como maior campeão. A equipe disputou 10 das últimas 13 finais da competição e conquistou seu último título na temporada 2022/2023.

A equipe mineira liderou a primeira fase da Superliga, eliminando Guarulhos e Praia Clube nas séries de quartas e semifinal. O Cruzeiro perdeu apenas um set durante os quatro jogos válidos pelos playoffs.

Já o Campinas vai à sua segunda final consecutiva da Superliga. Na última edição, a equipe chegou à final, mas foi superado pelo Sesi-Bauru por 3 a 0, em Recife. A equipe não conquista o título desde a temporada 2004/2005, quando ainda atuava na capital paulista.

A campanha do Campinas na atual edição contou com 22 vitórias em 27 jogos. Nos playoffs, a equipe superou Joinville e Suzano para chegar à decisão.