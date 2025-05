A disputa do título da Superliga Masculina entre Campinas e Cruzeiro foi de altíssimo nível. As equipes protagonizaram um rali incrível no final do terceiro set (veja o vídeo abaixo). Mesmo com o esforço do lado paulista para impedir o título adversário, o Cruzeiro terminou levantando sua nona taça da competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bruninho, levantador do Campinas, salvou uma bola em cima da linha e o time paulista chegou aos 20 pontos. Conhecido por suas grandes defesas, o capitão ajudou elevar o nível da partida fazendo os espectadores assistirem disputa de ponto a ponto. Porém, mesmo com a entrega do time, foi o Cruzeiro quem venceu a parcial por 25 a 23.

Veja o rali da final da Superliga Masculina 🏐⬇️

⚪ Campinas X Cruzeiro 🔵

O Cruzeiro conquistou seu nono título de Superliga, igualando o rival Minas como maior campeão do torneio. A equipe disputou 10 das últimas 13 finais da competição, e havia conquistado seu último título na temporada 2022/2023. Os mineiros lideraram a primeira fase da Superliga, eliminando Guarulhos e Praia Clube nas séries de quartas e semifinal, com apenas um set perdido durante os quatro jogos válidos pelos playoffs.

continua após a publicidade

Enquanto isso, o Campinas foi à sua segunda final consecutiva da Superliga. Na última edição, a equipe chegou à final, mas foi superado pelo Sesi-Bauru por 3 a 0, em Recife. A equipe não levante o troféu desde a temporada 2004/2005, quando ainda atuava na capital. A campanha na primeira fase da atual edição contou com 22 vitórias em 27 jogos. Nos playoffs, a equipe superou Joinville e Suzano para chegar à decisão.

➡️ Campeões da Superliga Masculina de Vôlei; relembre todos