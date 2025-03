Pela primeira vez na temporada, o time de Gabi Guimarães foi derrotado e perdeu a sequência de invencibilidade de 30 jogos. Neste sábado (29), o Conegliano perdeu por 3 sets a 0 para o Novara, em duelo válido pela segunda partida da semifinal do campeonato italiano.

Os times estão empatados, já que o Conegliano, de Gabi Guimarães, venceu o primeiro duelo. Para se classificar para final, é necessário vencer pelo menos três dos cinco confrontos possíveis.

A partida aconteceu em PalaIgor, em Novara, e o time da casa conseguiu a vitória sem muita dificuldade. O Conegliano tentou a reação no último set e chegou a liderar o placar por mais de 3 pontos. O esforço, porém, não foi suficiente e o Novara fechou com as parciais de 25/19, 25/20 e 25/23.

Conegliano, time de Gabi Guimarães, no 1º jogo da semifinal do campeonato italiano. (Foto: M. Gregolin)

Veja como foi o 1º jogo da semifinal do campeonato italiano

No 1º jogo do confronto da semifinal entre Immoco Conegliano e Novara, a equipe de Gabi Guimarães levou a melhor e derrotou o rival por 3 sets a 0 sem dificuldade. O time fechou as parciais de 25/17, 25/16 e 25/13. A partida aconteceu no estádio do Immoco, o Palaverde, com público de aproximadamente 5 mil pessoas.

Sem passar por pressão em momento algum, Gabi Guimarães e companhia já abriram o placar com nove pontos de vantagem.

Fim da invencibilidade

O time de Gabi Guimarães não havia perdido nenhuma partida no Campeonato Italiano de Voleibol Feminino até este sábado (29). Foram 30 partidas vencidas desde outubro de 2024. Na primeira fase da competição, a disputa por pontos corridos, o Congeliano se classificou para as quartas no 1º lugar da tabela, com 77 pontos, 13 pontos do segundo colocado, o Milano.

O Immoco Conegliano busca a classificação para manter a sequência e dominância do campeonato italiano. O time venceu as últimas seis temporadas de forma consecutiva e consagrou o 3º maior vencedor do campeonato, com sete títulos.

Próximas partidas de Gabi Guimarães no Conegliano

Agora, o Conegliano tem, pelo menos, mais duas partidas contra o Novara. Caso haja empate, ambos os times realizarão o 5º jogo.

Jogo 1: Conegliano 3 x 0 Novara - 22/03/2025 ✅

Jogo 2: Conegliano x Novara - 29/03/2025 ✅

Jogo 3: Conegliano x Novara - 06/04/2025 🔄

Jogo 4: a definir 🔄

Jogo 5: a definir 🔄