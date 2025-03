Gabi Guimarães cria canal no YouTube e posta jogos completos

A medalhista Gabi Guimarães lançou um canal no YouTube. Na rede social, a atleta publica os jogos completos do Campeonato Italiano de Vôlei Feminino, com narração em português. Desde a criação do canal, em fevereiro de 2025, já foram publicados sete jogos completos do Conegliano, time de Gabi Guimarães na Itália.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O canal é uma parceria da atleta com a Volleyball World TV, que tem o direito de transmissão dos principais campeonatos de vôlei regional e mundial. As partidas do Conegliano não têm transmissão na TV no Brasil. Na rede social, os jogos são publicados de forma on demand, ou seja, não são transmitidos ao vivo.

Canal Gabi Guimarães no YouTube. A página tem vários jogos do Conegliano completos (Foto: reprodução)

— Hoje, sinto que é o momento certo para me conectar com vocês e compartilhar o que aprendi durante a minha carreira. Nessa parceria, quero ajudar a promover os valores do esporte — diz Gabi Guimarães em teaser de divulgação do canal.

continua após a publicidade

Próximas partidas de Gabi Guimarães no Conegliano

O time de Gabi Guimarães na Itália venceu o primeiro dos cinco jogos das semifinais do Campeonato Italiano de Vôlei Feminino. Agora, o Conegliano precisa vencer mais duas partidas contra o Novara.

Jogo 1: Conegliano 3 x 0 Novara - 22/03/2025 ✅

Jogo 2: Conegliano x Novara - 29/03/2025 🔄

Jogo 3: Conegliano x Novara - 06/04/2025 🔄 (se não houver definição)

Jogo 4: a definir 🔄 (se não houver definição)

Jogo 5: a definir 🔄 (se não houver definição)

continua após a publicidade

➡️ Time de Gabi Guimarães vence jogo da semifinal do campeonato italiano

✅ FICHA DA JOGADORA

✏️ Nome completo: Gabriela Braga Guimarães

🗣️ Conhecida como: Gabi

👩 Idade: 30 anos

📆 Data de nascimento: 19 de maio de 1993

📍 Local: Belo Horizonte, Minas Gerais

⚖️ Peso: 59kg

📏 Altura: 1,80m

🏐 Posição: Ponteiro