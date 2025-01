Técnico do Lakers manda a real sobre retorno de Bronny James: ‘Não foi bem’

Técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick foi sincero ao comentar sobre o retorno de Bronny James as quadras após sofrer uma lesão. O comandante admitiu um mau desempenho do jogador na derrota por 118 a 104 para o Philadelphia 76ers, na última terça-feira (28).

— Ele não jogou bem. Talvez eu o tenha colocado num lugar difícil, voando ontem, em um jogo transmitido para o país todo. Ele vinha jogando bem na G-League. Eu tenho confiança nele, mas obviamente (ele) não entregou num nível alto — disse o treinador.

Bronny atuou cerca de 15 minutos no duelo, mas terminou sem pontuar. O jovem tentou cinco arremessos, mas não conseguiu acertar a cesta. Além disso, cometeu três "turnovers". Foram três rebotes e uma assistência, no total.

LeBron James e Bronny James em quadra durante jogo Los Angeles Lakers, contra o Philadelphia 76ers, pela NBA (Foto: Emilee Chinn/AFP)

Principal jogador do Lakers e pai de Bronny, LeBron James também comentou sobre o desempenho do filho dentro de quadra diante do Sixers. O camisa 23 ressaltou a necessidade de adaptação dentro de quadra.

— É tudo sobre ficar mais e mais confortável. Foram os primeiros minutos grandes dele conosco. Tivemos aquele primeiro jogo em que foi apenas um momento, mas desta vez foi sua primeira oportunidade para estar com os caras mais velhos. Ele vai continuar usando isso para melhorar — afirmou LeBron.

A franquia volta à ação nesta quinta-feira (30), a partir das 21h (de Brasília), frente ao Washington Wizards, na Capital One Arena. O duelo é uma oportunidade para recuperação após o revés. O Lakers está na quinta posição da Conferência Oeste com um recorde de 26-19 na temporada regular da NBA.