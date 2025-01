NBA elege os melhores jogadores da semana na liga

A NBA anunciou, na segunda-feira (27) os melhores jogadores da semana 14 da temporada regular. Scottie Barnes, do Toronto Raptors, foi o eleito na Conferência Leste, enquanto Jaren Jackson Jr do Memphis Grizzlies, venceu no Oeste.

continua após a publicidade

➡️Jovem de 13 anos e 2,10m de altura chama atenção no basquete espanhol

Barnes participou das três vitórias da franquia canadense na última semana. Neste período, o ala-armador obteve médias de 22 pontos, 9,7 rebotes e 6 assistências. As vitórias do Raptors foram em cima do Orlando Magic e o Atlanta Hawks (duas vezes).

Já Jaren Jackson Jr conduziu o Grizzlies em quatro triunfos. A equipe bateu Minnesota Timberwolves, Charlotte Hornets, New Orleans Pelicans e Utah Jazz e o ala-pivô registrou médias de 25,8 pontos, 6,3 rebotes e 1,5 bloqueios em média nesses compromissos.

continua após a publicidade

Scottie Barnes e Jaren Jackson Jr foram eleitos os melhores jogadores da semana da NBA (Foto: Adam Hagy e Stephen Gosling/AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os vencedores das semanas anteriores