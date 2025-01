Stephen Curry e Boston Celtics lideram lista de vendas na NBA; confira ranking

O armador do Golden State Warriors, Stephen Curry, é o jogador com mais camisas vendidas entre todos os jogadores da NBA. O levantamento, divulgado pela liga norte-americana, mostra que o jogador lidera o ranking nesta primeira metade de temporada e está à frente de outros astros da competição, como LeBron James, do Lakers, e Luka Dončić, do Dallas Mavericks.

continua após a publicidade

➡️ ‘Formador de MVP’? NBA busca criar nova liga independente na Europa; entenda

Ao analisar o recorte de vendas só no Brasil, Curry ultrapassa o LeBron pela primeira vez após sete anos de dominância do craque dos Lakers.

A lista é feita a partir da procura e compra de camisas dos atletas no site oficial da NBA. A nível geral, LeBron é o segundo colocado do ranking, que tem o top cinco completo com Jayson Tatum, do Boston Celtics, Jalen Brunson, do New York Knicks, e Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs.

Stephen Curry, do Golden State Warriors, lidera a lista de venda de camisas na NBA. (Foto: Reprodução/X/@warriors)

Para os fãs brasileiros, há uma alteração entre os cinco preferidos. Brunson e Wembanyama saem do raking e Giannis Antetokuonmpo e Luka Dončić aparecem entre os mais procurados.

continua após a publicidade

A NBA também divulgou quais são as franquias com o maior número de vendas de camisas oficiais. Na lista geral, o Boston Celtics, maior campeão da história da liga, é quem lidera em número de comercialização dos uniformes. Já no Brasil, o Los Angeles Lakers é quem surge na primeira posição, seguido pela franquia de Boston.

➡️ Quanto Sinner ganhará pelo título do Australian Open?

Para o mercado brasileiro, o top cinco fica completo com o Golden State Warriors, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. A lista é diferente das franquias a nível geral, isso porque o New York Knicks aparece como o terceiro, seguido dos Warriors e Bulls.

continua após a publicidade

The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvyXUQ sales from the first half of the 2024-25 season! pic.twitter.com/HMVMTULxJt — NBA (@NBA) January 24, 2025

A lista brasileira de venda de camisas também revela outros nomes de atletas que estão de fora do ranking geral. Jimmy Butler, por exemplo, é o sétimo colocado. O jogador do Miami Heat é "parça" de Neymar, o que pode explicar seu sucesso no mercado nacional.

Atual líder da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers aparece como a sexta franquia com mais vendas de camisas no geral, mas não está entre dez mais queridas no Brasil.

Da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder é representado pelo armador canadense Shai Gilgeous-Alexander, que surge como o 11º atleta nas vendas. Entretando, Shai é mais um que não surge entre os preferidos dos brasileiros.