Sebastián Báez venceu o Rio Open 2025 no último domingo (24) e se tornou o primeiro bicampeão da história do torneio. Ao final da partida, em entrevista ao Sportv, o argentino arriscou algumas palavras em português para se declarar ao Rio de Janeiro.

— Muito obrigado a todos. Eu amo o Rio! — disse Sebastián Báez.

Em seguida, o argentino falou sobre os problemas físicos que enfrentou no fim do ano passado e dedicou a vitória ao técnico Sebastián Gutiérrez, o Guti, que o ajudou na recuperação até a conquista do Rio Open 2025.

— Foram momentos difíceis, mas são nessas horas que você mostra quem é. Guti (o técnico Sebastián Gutiérrez) esteve comigo, me incentivando e me ajudando a dar a volta por cima. É isso que aprendo diariamente com ele — comentou Báez, que deve seguir próximo do top 30 do ranking mundial.

Citado por Báez, Guti também será parte importante da comemoração do bicampeonato do Rio Open. O técnico havia feito uma promessa: tatuar a imagem do Cristo Redentor caso o tenista chegasse às semifinais do torneio carioca.

— Agora, com o título, a tatuagem vai ser um pouco maior. (Báez) é gigante. Não é tão alto, mas sua capacidade de luta e seu nível como jogador são impressionantes. Estou feliz por ele — disse, emocionado, Gutiérrez, ainda na Quadra Guga Kuerten.

Como foi a partida entre Sebastián Báez e Alexander Muller?

Sebastian Gutierrez e Sebastian Báez comemoram título do Rio Open 2025 (Foto: Fotojump)

Sebastián Báez, 31º do mundo, conquistou neste domingo (23) o bicampeonato do Rio Open, tornando-se o primeiro tenista a vencer o torneio duas vezes na maior competição da América do Sul. Ele derrotou o francês Alexandre Muller, 60º do ranking, por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) em 1h26min de jogo.

Báez se torna o maior ganhador no saibro, com 72 vitórias, passando as 71 do norueguês Casper Ruud, desde 2022. Ele dá mais um título para a Argentina que já tem Diego Schwartzman como vencedor em 2018. Pablo Cuevas, do Uruguai, em 2016, e Cristian Garin, do Chile, em 2020, foram outros sul-americanos campeões nesta que foi a 11ª edição do evento. Os demais saíram da Europa.