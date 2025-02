Vencedores do Rio Open: os campeões do saibro carioca

Desde sua criação em 2014, o Rio Open se consolidou como o principal torneio de tênis da América do Sul e um dos eventos mais importantes do ATP Tour no saibro. Realizado no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, o torneio faz parte da categoria ATP 500 e atrai alguns dos melhores jogadores do mundo. O Lance! te mostra os vencedores do Rio Open.

Diferente de outros torneios de maior tradição, o Rio Open ainda não tem um jogador dominante, já que nenhum tenista conquistou o título mais de uma vez. Isso faz com que a competição seja marcada por grande equilíbrio e variedade de campeões.

Os vencedores do Rio Open

Finais do Rio Open (Simples masculino)

A lista apresenta todas as finais do Rio Open desde sua criação, incluindo os campeões e vice-campeões de cada edição.

2014 – Rafael Nadal (ESP) derrotou Alexandr Dolgopolov (UCR) por 6–3, 7–6(7–3) 2015 – David Ferrer (ESP) derrotou Fabio Fognini (ITA) por 6–2, 6–3 2016 – Pablo Cuevas (URU) derrotou Guido Pella (ARG) por 6–4, 6–7(5–7), 6–4 2017 – Dominic Thiem (AUT) derrotou Pablo Carreño Busta (ESP) por 7–5, 6–4 2018 – Diego Schwartzman (ARG) derrotou Fernando Verdasco (ESP) por 6–2, 6–3 2019 – Laslo Đere (SER) derrotou Félix Auger-Aliassime (CAN) por 6–3, 7–5 2020 – Cristian Garín (CHI) derrotou Gianluca Mager (ITA) por 7–6(7–3), 7–5 2021 – Não realizado devido à pandemia de COVID-19 2022 – Carlos Alcaraz (ESP) derrotou Diego Schwartzman (ARG) por 6–4, 6–2 2023 – Cameron Norrie (GBR) derrotou Carlos Alcaraz (ESP) por 5–7, 6–4, 7–5 2024 – Sebastián Báez (ARG) derrotou Mariano Navone (ARG) por 6–2, 6–1

Finais do Rio Open (Duplas masculinas)

A lista apresenta todas as finais de duplas masculinas do Rio Open desde sua criação.

Vencedores do Rio Open em duplas masculinas

2014 – Juan Sebastián Cabal (COL) / Robert Farah (COL) derrotaram David Marrero (ESP) / Marcelo Melo (BRA) por 6–4, 6–2 2015 – Martin Kližan (SVK) / Philipp Oswald (AUT) derrotaram Pablo Andújar (ESP) / Oliver Marach (AUT) por 7–6(7–3), 6–4 2016 – Juan Sebastián Cabal (COL) / Robert Farah (COL) derrotaram Pablo Carreño Busta (ESP) / David Marrero (ESP) por 7–6(7–5), 6–1 2017 – Pablo Carreño Busta (ESP) / Pablo Cuevas (URU) derrotaram Juan Sebastián Cabal (COL) / Robert Farah (COL) por 6–4, 5–7, [10–8] 2018 – David Marrero (ESP) / Fernando Verdasco (ESP) derrotaram Nikola Mektić (CRO) / Alexander Peya (AUT) por 5–7, 7–5, [10–8] 2019 – Máximo González (ARG) / Nicolás Jarry (CHI) derrotaram Thomaz Bellucci (BRA) / Rogério Dutra Silva (BRA) por 6–7(3–7), 6–3, [10–7] 2020 – Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) derrotaram Salvatore Caruso (ITA) / Federico Gaio (ITA) por 6–4, 5–7, [10–7] 2021 – Não realizado devido à pandemia de COVID-19 2022 – Simone Bolelli (ITA) / Fabio Fognini (ITA) derrotaram Jamie Murray (GBR) / Bruno Soares (BRA) por 7–5, 6–7(2–7), [10–6] 2023 – Máximo González (ARG) / Andrés Molteni (ARG) derrotaram Juan Sebastián Cabal (COL) / Marcelo Melo (BRA) por 6–1, 7–6(7–3) 2024 – Nicolás Barrientos (COL) / Rafael Matos (BRA) derrotaram Alexander Erler (AUT) / Lucas Miedler (AUT) por 6–4, 6–3

Finais do Rio Open (Torneios Femininos)

Entre 2014 e 2016, o Rio Open contou com uma chave feminina, mas desde 2017, o torneio deixou de ter essa categoria no circuito profissional.

Campeãs de simples

2014 – Kurumi Nara (JPN) derrotou Klára Zakopalová (CZE) por 6–1, 4–6, 6–1 2015 – Sara Errani (ITA) derrotou Anna Karolína Schmiedlová (SVK) por 7–6(7–2), 6–1 2016 – Francesca Schiavone (ITA) derrotou Shelby Rogers (EUA) por 2–6, 6–2, 6–2

Campeãs de duplas

2014 – Irina-Camelia Begu (ROU) / María Irigoyen (ARG) derrotaram Johanna Larsson (SWE) / Chanelle Scheepers (RSA) por 6–2, 6–0

O equilíbrio do torneio carioca

O Rio Open tem uma característica única entre os torneios de alto nível: nenhum jogador venceu mais de uma vez até o momento. Isso demonstra o alto nível de competitividade e o fato de que a competição pode ser vencida por diferentes estilos de jogadores, desde jovens promessas a veteranos do saibro.

Mesmo sem um recordista de títulos, o torneio já recebeu grandes nomes do circuito e se consolidou como um dos eventos mais aguardados da temporada sul-americana no saibro.