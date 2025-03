A National Basketball Association (NBA) anunciou nesta terça-feira (26), que a NBA House retornará a São Paulo, durante as Finais da NBA 2024/25. Operada e promovida pela TM1, a casa mais aguardada pelos fãs da liga mais uma vez ocupará o Parque Villa-Lobos de quinta-feira, 5 de junho, a domingo, 22 de junho.

Com 5.000 metros quadrados de atrações interativas de basquete e cultura pop, a NBA House contará com atividades imersivas para fãs de todas as idades, incluindo:

Watch Parties em todas as noites de jogo

Apresentações musicais ao vivo

Uma loja oficial com produtos exclusivos

Quadra ao ar livre com opções especiais de comida e bebida

Participação especial de celebridades e personalidades da NBA

— A NBA House 2025 trará a energia das Finais da NBA para São Paulo, criando uma celebração imersiva do basquete para os fãs em toda a cidade. Com base no recorde de público do ano passado, que superou 45 mil fãs, estamos animados para oferecer ainda mais oportunidades para os fãs de todas as idades se reunirem e compartilharem sua paixão pelo jogo no momento mais importante da nossa temporada. — disse Arnon de Mello, Diretor Geral da NBA para América Latina e Canadá.

NBA House contará com atividades imersivas para fãs de todas as idades (Foto: Divulgação / NBA)

Como conseguir os ingressos da NBA House?

Os ingressos estarão disponíveis para o público a partir de segunda-feira, 14 de abril , no site, incluindo pacotes exclusivos com acesso premium e experiências VIP.

Clientes XP que comprarem ingressos com o cartão de crédito XP terão benefícios exclusivos, incluindo 20% de desconto na pré-venda da NBA House (de quarta-feira, 9 de abril, a domingo, 13 de abril) e acesso a uma entrada exclusiva no evento. A programação detalhada e mais informações sobre a NBA House 2025 serão anunciadas posteriormente.