Iga Swiatek, tenista número 2 no ranking da WTA, falou sobre o brasileiro João Fonseca em entrevista à "ESPN". A atleta revelou que o carioca a impressiona e voltou a acompanhar a ATP (Associação de Tenistas Profissionais) por conta do brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Ele está sendo incrível e fazendo um grande trabalho. Há muita pressão sobre ele, com certeza, e espero que os torcedores brasileiros peguem leve com ele, pois ele é muito novo e ainda tem seu tempo para se desenvolver. Com paz de espírito e um passo de cada vez, ele vai se tornar um grande jogador — completou.

Quando falou sobre assistir à ATP, Swiatek citou grandes jogadores e afirmou que irá acompanhar o carioca de 18 anos:

— Honestamente, quando o Rafael Nadal parou, não tenho visto muitos jogos da ATP, mas eu sempre acompanho o Carlos Alcaraz e eu tinha dificuldade de achar outros jogadores que me impressionassem. Eu adoro o jogo do João Fonseca, o assisti e gostei muito da forma que ele joga, como ele se movimenta e os tipos de decisões que toma em quadra.

continua após a publicidade

João Fonseca em coletiva do Rio Open (foto: Rio Open)

➡️ Serena Williams se torna dona de novo clube canadense da WNBA

Swiatek é a segunda no ranking

Iga Swiatek soma 7.985 pontos no ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino) e está em segundo lugar, atrás apenas da bielorrussa Aryna Sabalenka, que acumula 9.076 pontos. A tenista entrou no top 50 da WTA com apenas 18 anos, conquistando seu primeiro título de Grand Slam no Roland Garros, em 2020. Em 2022, Swiatek alcançou a liderança do ranking pela primeira vez. Agora, com 23 anos, a polonesa busca alcançar mais troféus e recuperar o topo do ranking mundial.