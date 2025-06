Campeão olímpico e mundial de surfe, Italo Ferreira tem mais um motivo para comemorar no futuro: o nascimento de seu primeiro filho. O surfista anunciou, neste domingo (1º), a gravidez de sua namorada Sofia Larocca em uma publicação no Instagram. O número 2 do mundo retorna as águas na próxima semana para a etapa de Trestles, na Califórnia, pela World Surfe League (WSL).

O anúncio foi feito por Italo através de sua conta oficial do Instagram. Na publicação, o surfista apareceu com a namorada em um ensaio fotográfico. A legenda foi usada para expressar a felicidade da família com a notícia.

— “Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro…” Salmos 127:3-5. A maior benção das nossas vidas — escreveu o atleta.

Situação de Italo Ferreira na WSL

Além do primeiro filho, o campeão olímpico e mundial de surfe está focado na reta final da temporada e na busca pela liderança do ranking. Mesmo assim, o brasileiro já está atento às mudanças anunciadas pela WSL anunciadas recentemente para 2026.

Na próxima temporada, não haverá mais a disputa do Finals, etapa de mata-mata entre os cinco melhores do ranking, e o título será definido em formato de pontos corridos. A última etapa do ano volta a ser disputada em Pipeline, no Havaí, uma das mais desafiadoras do mundo e palco do título mundial de Ítalo Ferreira em 2019.

Campeão na segunda etapa do circuito, disputado na piscina de ondas de Abu Dhabi, Ítalo Ferreira soma 31.290 pontos, enquanto Jordy, campeão em El Salvador, chegou aos 36.130 pontos após o título em Margaret River. A quatro etapas do Finals, a próxima parada acontece a partir do dia 9 de junho, em Trestles, nos Estados Unidos.

Após a etapa de Trestles, Ítalo tem outra boa chance para melhorar a pontuação no ranking antes do Finals. Entre os dias 21 e 29 de junho, a WSL chega a Saquarema, no Rio de Janeiro, onde o potiguar defenderá o título conquistado em 2024. O surfista destacou a oportunidade de competir diante do torcedor, agora mais tranquilo do que na etapa anterior.

