O sul-africano Jordy Smith assumiu a primeira posição no ranking da temporada após conquistar o título da etapa de Margaret River do Circuito Mundial de Surfe, na última segunda-feira (26). Na categoria feminina, a havaiana Gabriela Bryan derrotou a norte-americana Caitlin Simmers na final e manteve sua liderança na classificação geral. A competição representa a sétima etapa do circuito da WSL e foi realizada na Austrália.

Smith somou 12,00 pontos na final masculina, com notas de 8,50 e 3,50, superando o norte-americano Griffin Colapinto, que conseguiu pegar apenas uma onda durante toda a bateria decisiva, recebendo 4,83 pontos.

Com a vitória, o sul-africano acumula agora 36,130 pontos no ranking, ultrapassando o brasileiro Italo Ferreira, que possui 31,290 pontos. Ferreira foi eliminado no round 3 da etapa australiana quando perdeu para o surfista local Jacob Willcox.

Confira as dez primeiras posições no ranking masculino da WSL

1 - Jordy Smith (África do Sul) - 36,130 pontos

2 - Italo Ferreira (Brasil) - 31,290

3 - Yago Dora (Brasil) - 28,885

4 - Kanoa Igarashi (Japão) - 28,590

5 - Barron Mamiya (Havaí) - 28,150

6 - Ethan Ewing (Austrália) - 26,310

7 - Filipe Toledo (Brasil) - 26,035

8 - Jack Robinson (Austrália) - 24,820

9 - Leonardo Fioravanti (Itália) - 23,835

10 - Miguel Pupo (Brasil) - 23,630

…

18 - João Chianca (Brasil) - 15,940

22 - Alejo Muniz (Brasil) - 14,725

Gabriela Bryan (foto: divulgação WSL)

Gabriela Bryan segue líder no feminino

Na disputa feminina, realizada em condições marítimas mais favoráveis, Gabriela Bryan venceu Caitlin Simmers com uma pontuação total de 17,33 (9,50 e 7,83) contra 12,84 (7,17 e 5,67) da norte-americana. A vitória consolidou a liderança de Bryan no ranking feminino com 41,240 pontos, mantendo vantagem sobre Simmers, que soma 39,040 pontos.

A brasileira Luana Silva, que foi eliminada nas quartas de final por Caitlin Simmers, ocupa a oitava posição no ranking da temporada com 25,120 pontos.

Confira as dez primeiras posições no ranking feminio da WSL

1 - Gabriela Bryan (Havaí) - 41,240

2 - Caitlin Simmers (Estados Unidos) - 39,040

3 - Molly Picklum (Austrália) - 35,545

4 - Isabella Nichols (Austrália) - 34,645

5 - Tyler Wright (Austrália) - 28,660

6 - Caroline Marks (Estados Unidos) - 27,320

7 - Bettylou Sakura Johnson (Havaí) - 27,320

8 - Luana Silva (Brasil) - 25,120

9 - Lakey Peterson (Estados Unidos) - 24,745

10 - Erin Brooks (Canadá) - 24,745

…

17 - Tatiana Weston-Webb (Brasil) - 9,400

O que vem por aí

A etapa de Margaret River também definiu os surfistas que permanecerão na elite do circuito para o restante da temporada e já estão garantidos para 2026. Os 22 melhores colocados no masculino e as 10 melhores no feminino asseguraram suas vagas.

Seis brasileiros passaram pelo corte masculino: Italo Ferreira, Yago Dora, Felipe Toledo, Miguel Pupo, João Chianca e Alejo Muniz. No feminino, Luana Silva garantiu sua permanência entre as dez melhores do ranking.

Griffin Colapinto havia recebido nota 10 nas quartas de final no domingo (25), mas não conseguiu repetir o desempenho na decisão contra Smith.

A próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe acontecerá em Trestles, na Califórnia, entre os dias 9 e 17 de junho.