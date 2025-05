Ítalo Ferreira avalia etapas na Austrália e perda da liderança: ‘Me ensinou muito’

A passagem pela Austrália, pelas últimas etapas do circuito da World Surfe League (WSL) não trouxe bons resultados para Ítalo Ferreira. Eliminado no round 3 nas etapas de Gold Coast, Bells Beach e Margaret River, o brasileiro perdeu a liderança para o sul-africano Jordy Smith, campeão da sétima etapa. Em conversa com o Lance!, o campeão olímpico e mundial falou sobre os planos para retomar a ponta na reta final da temporada.

- Foi um ano muito intenso desde o início da temporada até agora nos três últimos resultados que acabaram não sendo positivos na soma do ranking, mas me ensinou muita coisa, me preparou pra essa próxima reta final do circuito. Eu caí pra segunda posição, mas ainda tenho chance de assumir a ponta até o final da temporada, tenho algumas etapas ainda e grandes resultados pra conquistar, eu gostaria de vencer mais uma etapa antes do Finals - declarou.

Foco em Trestles

Campeão na segunda etapa do circuito, disputado na piscina de ondas de Abu Dhabi, Ítalo Ferreira soma 31.290 pontos, enquanto Jordy, campeão em El Salvador, chegou aos 36.130 pontos após o título em Margaret River. A quatro etapas do Finals, a próxima parada acontece a partir do dia 9 de junho, em Trestles, nos Estados Unidos.

- Tá pegando fogo, todos os top 10 quase venceram etapas, do sete pra cima todos venceram etapa, isso deixa o circuito bem acirrado. Agora vai ter algumas etapas que aí sim quem vencer na próxima dá uma melhorada, dá uma distanciada. A etapa de Trestles é uma etapa muito importante e vai fazer uma diferença no final da temporada.

Além do título em Abu Dhabi, Ítalo Ferreira foi vice-campeão na etapa de Peniche, em Portugal, e terceiro colocado na estreia, em Pipeline.

Ítalo Ferreira é campeão olímpico e mundial (Foto: Andrew Shield/World Surf League)

Fator casa

Após a etapa de Trestles, Ítalo tem outra boa chance para melhorar a pontuação no ranking antes do Finals. Entre os dias 21 e 29 de junho, a WSL chega a Saquarema, no Rio de Janeiro, onde o potiguar defenderá o título conquistado em 2024. O surfista destacou a oportunidade de competir diante do torcedor, agora mais tranquilo do que na etapa anterior.

- Saquarema realmente foi um campeonato incrível, venci na última edição diante do meu pai, de todo o público incrível, é um sonho pra galera que tá no Brasil e compete pelo Brasil. Eu vou defender um título esse ano, tem até um pouco menos de pressão, porque a pressão era pra vencer o campeonato, hoje eu já não tenho essa pressão interna. Claro que ganhar sempre será a prioridade, mas vou um pouco mais leve e conforme os objetivos forem alcançados - finalizou.