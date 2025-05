Alejo Muniz garante vaga nas etapas finais da WSL; veja

A trajetória de superação de Alejo Muniz ganhou mais um capítulo marcante neste fim de semana. O surfista, de 35 anos, garantiu oficialmente sua vaga para a sequência da World Surf League (WSL) em 2025 e, de quebra, assegurou também a participação na temporada de 2026.

- Estou muito feliz com essa classificação para a sequência da WSL em 2025 e, de quebra, garantir minha vaga para 2026. É a recompensa de muito trabalho, dedicação e superação ao longo da temporada. Agora é manter o foco, buscar a constância e seguir evoluindo para brigar sempre entre os melhores do mundo - comemorou Alejo, evidenciando a importância do resultado.

A classificação garante a presença de Alejo nas etapas de Lower Trestles (EUA), Saquarema (Brasil), Jeffreys Bay (África do Sul) e Teahupo’o (Taiti), onde competirá com os principais nomes do surfe mundial.

Alejo Muniz terminou a fase classificatória com 14.725 pontos, ocupando a 22⁠ª posição. O seu resultado na etapa de Gold Coast Pro, onde chegou às semifinais, igualando os seus melhores desempenhos, foi fundamental para garantir essa vaga.

Depois de um longo período fora da elite mundial, Alejo retornou em 2024, encerrando nove anos de ausência, o maior intervalo já registrado entre participações na história do circuito mundial. Agora, com a confiança renovada, o surfista se prepara para encarar as próximas etapas, ao lado dos principais

nomes da modalidade, em busca de uma vaga na etapa final.

