Destaque da temporada no Flamengo, Simone Lee elogia torcida; veja

O Sesc RJ Flamengo venceu o Tijuca Tênis Clube por 3 sets a 0, na noite desta quinta-feira (6), em partida realizada na casa das adversárias. As parciais foram de 25/21, 25/20 e 26/24 no primeiro clássico carioca da temporada. Apesar da vitória, o grande destaque da temporada do Rubro-Negro é ponteira Simone Lee, que ao todo já soma 64 pontos marcados pelo clube.

Questionada sobre como se sente no Flamengo e por vencer dois Troféus VivaVôlei ao final das partidas, Lee demonstrou entusiasmo e foco na vitória.

— Bom, você sabe, eu estou em busca de trabalhar duro pelo time e esperançosamente vencer os jogos. Até agora eu estou indo muito bem e é muito legal jogar aqui, com os ótimos fãs e sim, eu realmente amo estar aqui. É incrível — contou Simone Lee pós jogo.

Estatística da ponteira

Só nesta partida, Simone foi a responsável por 21 pontos e contribuiu com 10 contra-ataques. No fundamento da recepção, recebeu 18 saques, cometendo apenas um erro, com um aproveitamento de 39% de recepções positivas e 17% perfeitas. No ataque, a jogadora atacou 38 bolas, com apenas um erro e sofrendo um bloqueio, resultando em um excelente aproveitamento ofensivo de 50%. Além disso, Simone sacou 18 vezes, com um único erro, e registrou cinco defesas.

Simone Lee na partida contra o Tijuca Tênis Clube (Foto: Thiago Mendes / CBV)

Como foi a partida?

O jogo começou equilibrado, com destaque para Simone Lee e Tainara, que impulsionaram o ataque rubro-negro. Pelo lado do Tijuca, Ivna e Ariele se destacaram na primeira parcial. Ivna marcou oito pontos e explorou bem o bloqueio adversário, mantendo o time próximo no placar, mesmo com alguns erros de recepção e saque da equipe.

Na segunda parcial, o Flamengo mostrou mais consistência e técnica. O Tijuca acumulou erros de saque e não conseguiu manter o ritmo. Simone Lee, em grande fase, fechou o set em 25/20 com um potente ataque.

No terceiro set, as tijucanas começaram melhor e chegaram a liderar o placar pela primeira vez, mas não sustentaram a vantagem. Tainara marcou dois aces consecutivos (os pontos 5 e 6 do Flamengo), e Ariele manteve o time da casa competitivo, somando sete pontos. Mesmo assim, o rubro-negro confirmou a vitória e encerrou a partida em três sets.

O Flamengo volta à quadra na sexta-feira (14), às 18h30 (de Brasília), contra o Brasília Vôlei, em casa. O confronto será válido pela quinta rodada da Superliga Feminina.