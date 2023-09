São Paulo receberá os principais skatistas de street do mundo entre os dias 2 e 3 de dezembro. O Ginásio do Ibirapuera será a sede da final da Street League of Skateboarding (SLS), chamada de Super Crown. O evento deve contar com a presença de astros brasileiros como Rayssa Leal e Kelvin Hoefler, além de estrelas internacionais, como a atual campeã olímpica Momiji Nishiya.