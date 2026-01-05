menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Super Bowl LX: NFL tem confrontos iniciais dos playoffs definidos

As disputas de Wild Card iniciam no sábado (10)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/01/2026
12:02
Los Angeles Chargers x Denver Broncos - NFL 2025/26 (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraLos Angeles Chargers x Denver Broncos - NFL 2025/26 (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A corrida pelo troféu Vince Lombardi entrou em sua fase mais eletrizante. Após o encerramento da temporada regular, a NFL anunciou neste domingo (4) o calendário oficial da rodada de Wild Card, que abre os playoffs de 2025/26 entre os dias 10 e 12 de janeiro.

O espetáculo começa no próximo sábado (10) com um clássico de divisões e termina na segunda-feira seguinte, (12) à noite, definindo quem segue vivo na busca pela glória máxima no Levi's Stadium, na Califórnia.

Programação dos jogos:

Todos os jogos estão no horário de Brasília

Sábado, 10 de janeiro

  1. 18h30: Carolina Panthers x Los Angeles Rams
  2. 22h: Chicago Bears x Green Bay Packers

Domingo, 11 de janeiro

  • 15h: Jacksonville Jaguars x Buffalo Bills
  • 18h30: Philadelphia Eagles x San Francisco 49ers
  • 22h: New England Patriots x Los Angeles Chargers

Segunda, 12 de janeiro

  • 22h: Pittsburgh Steelers x Houston Texans

Entenda o caminho até a final

Dos 32 times que iniciaram a jornada, apenas 14 permanecem na disputa, sendo sete de cada conferência (AFC e NFC). O sistema de classificação prioriza os quatro campeões de divisão de cada lado. As outras três vagas restantes são preenchidas pelos Wild Cards (as repescagens): equipes com as melhores campanhas que não conquistaram seus grupos. Curiosamente, não é raro que um time do Wild Card apresente um desempenho superior ao de um campeão de divisão, mas o regulamento da liga premia a dominância regional com a vaga garantida.

O funil dos playoffs: como funciona?

O formato é desenhado para recompensar a excelência. Nesta primeira fase, os times de melhor campanha geral em cada conferência (os chamados #1 seed) desfrutam de uma semana de folga, saltando diretamente para a Rodada Divisional.

  1. Wild Card: O 2º colocado enfrenta o 7º; o 3º encara o 6º; e o 4º duela contra o 5º.
  2. Rodada Divisional (17 e 18/01): Os sobreviventes se juntam aos líderes que estavam de folga. O time de melhor campanha sempre enfrenta o de pior ranqueamento restante.
  3. Finais de Conferência (25/01): O último degrau. Os campeões da AFC e da NFC garantem o troféu de suas conferências e o passaporte para o evento principal.
Baltimore Ravens x Pittsburgh Steelers - NFL 2025/26 (Foto: Justin K. Aller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Baltimore Ravens x Pittsburgh Steelers - NFL 2025/26 (Foto: Justin K. Aller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O grande palco

O ápice da temporada, o Super Bowl LX, será disputado em jogo único no dia 8 de fevereiro, na casa do San Francisco 49ers. Antes da decisão, os holofotes se voltam para o Pro Bowl, o jogo das estrelas, que acontece em 3 de fevereiro, aquecendo os motores para a coroação do novo campeão mundial.

Classificados nos playoffs 2025/26:

Conferência Americana (AFC)

  • Denver Broncos
  • New England Patriots
  • Jacksonville Jaguars
  • Los Angeles Chargers
  • Buffalo Bills
  • Houston Texans
  • Pittsburgh Steelers

Conferência Nacional (NFC)

  1. Los Angeles Rams
  2. Seattle Seahawks
  3. Philadelphia Eagles
  4. Chicago Bears
  5. San Francisco 49ers
  6. Green Bay Packers
  7. Carolina Panthers

