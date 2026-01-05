Super Bowl LX: NFL tem confrontos iniciais dos playoffs definidos
As disputas de Wild Card iniciam no sábado (10)
A corrida pelo troféu Vince Lombardi entrou em sua fase mais eletrizante. Após o encerramento da temporada regular, a NFL anunciou neste domingo (4) o calendário oficial da rodada de Wild Card, que abre os playoffs de 2025/26 entre os dias 10 e 12 de janeiro.
O espetáculo começa no próximo sábado (10) com um clássico de divisões e termina na segunda-feira seguinte, (12) à noite, definindo quem segue vivo na busca pela glória máxima no Levi's Stadium, na Califórnia.
Programação dos jogos:
Todos os jogos estão no horário de Brasília
Sábado, 10 de janeiro
- 18h30: Carolina Panthers x Los Angeles Rams
- 22h: Chicago Bears x Green Bay Packers
Domingo, 11 de janeiro
- 15h: Jacksonville Jaguars x Buffalo Bills
- 18h30: Philadelphia Eagles x San Francisco 49ers
- 22h: New England Patriots x Los Angeles Chargers
Segunda, 12 de janeiro
- 22h: Pittsburgh Steelers x Houston Texans
Entenda o caminho até a final
Dos 32 times que iniciaram a jornada, apenas 14 permanecem na disputa, sendo sete de cada conferência (AFC e NFC). O sistema de classificação prioriza os quatro campeões de divisão de cada lado. As outras três vagas restantes são preenchidas pelos Wild Cards (as repescagens): equipes com as melhores campanhas que não conquistaram seus grupos. Curiosamente, não é raro que um time do Wild Card apresente um desempenho superior ao de um campeão de divisão, mas o regulamento da liga premia a dominância regional com a vaga garantida.
O funil dos playoffs: como funciona?
O formato é desenhado para recompensar a excelência. Nesta primeira fase, os times de melhor campanha geral em cada conferência (os chamados #1 seed) desfrutam de uma semana de folga, saltando diretamente para a Rodada Divisional.
- Wild Card: O 2º colocado enfrenta o 7º; o 3º encara o 6º; e o 4º duela contra o 5º.
- Rodada Divisional (17 e 18/01): Os sobreviventes se juntam aos líderes que estavam de folga. O time de melhor campanha sempre enfrenta o de pior ranqueamento restante.
- Finais de Conferência (25/01): O último degrau. Os campeões da AFC e da NFC garantem o troféu de suas conferências e o passaporte para o evento principal.
O grande palco
O ápice da temporada, o Super Bowl LX, será disputado em jogo único no dia 8 de fevereiro, na casa do San Francisco 49ers. Antes da decisão, os holofotes se voltam para o Pro Bowl, o jogo das estrelas, que acontece em 3 de fevereiro, aquecendo os motores para a coroação do novo campeão mundial.
Classificados nos playoffs 2025/26:
Conferência Americana (AFC)
- Denver Broncos
- New England Patriots
- Jacksonville Jaguars
- Los Angeles Chargers
- Buffalo Bills
- Houston Texans
- Pittsburgh Steelers
Conferência Nacional (NFC)
- Los Angeles Rams
- Seattle Seahawks
- Philadelphia Eagles
- Chicago Bears
- San Francisco 49ers
- Green Bay Packers
- Carolina Panthers
