NFL: veja programação da Globo para última semana da temporada regular

A 18ª e última semana da temporada regular da NFL acontece neste domingo (4), com três partidas decisivas exibidas pelo sportv e Ge TV. Os jogos definirão as vagas finais para os playoffs da principal liga de futebol americano do mundo, com transmissões em diferentes horários ao longo do dia.

Veja a programação da NFL nos canais Globo

A programação da NFL começa às 15h com Cleveland Browns enfrentando Cincinnati Bengals, com transmissão pela Ge TV. A narração será de Marcelo Ferrantini, acompanhado pelos comentários de Pedro Pinto. Esta rodada representa a última chance para as equipes garantirem suas posições antes da fase eliminatória.

No segundo confronto do dia, às 18h25, o sportv exibe Miami Dolphins contra New England Patriots. A equipe de Nova Inglaterra, comandada pelo quarterback Drake Maye, é um dos destaques da atual temporada. Os Patriots transformaram uma campanha de apenas quatro vitórias no ano anterior em um título divisional, o primeiro desde a era Tom Brady. Sergio Arenillas narra a partida com comentários de Paulo Mancha.

O New England pode assegurar folga na primeira rodada dos playoffs da NFL caso vença sua partida e Denver seja derrotado. O time já garantiu o título de sua divisão na Conferência Americana e busca melhorar sua posição para a fase eliminatória.

O confronto mais aguardado da rodada acontece às 22h20, quando Baltimore Ravens recebe Pittsburgh Steelers em seu estádio. A partida tem carácter eliminatório direto para os playoffs da NFL. O jogo pode marcar o último da carreira de Aaron Rodgers, quarterback de Pittsburgh que assinou contrato de apenas um ano com a equipe. Ainda não está confirmado se Lamar Jackson, do Baltimore, estará em plenas condições físicas para este confronto decisivo.

Os resultados dos jogos deste domingo determinarão os confrontos da fase de playoffs da NFL, com as equipes vencedoras garantindo suas posições na etapa eliminatória da competição.