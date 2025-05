Darlan projeta estreia em casa pela Liga das Nações de Vôlei

A seleção masculina de vôlei se prepara para o primeiro grande compromisso da temporada: a Liga das Nações (VNL), que terá o Rio de Janeiro como sede da primeira fase. O oposto Darlan, um dos principais nomes da geração atual, aposta na força da torcida no Ginásio do Maracanãzinho para impulsionar o Brasil.

continua após a publicidade

➡️Seleção de vôlei apresenta novo uniforme para ciclo olímpico

- A expectativa é sempre muito grande, ainda mais tendo a oportunidade de jogar em casa, aqui a torcida nos ajuda muito. Em todos os jogos que nós tivemos aqui, no pré-olímpico, na última VNL, o Maracanãzinho tava lotado e querendo ou não esse fator casa nos ajuda muito. Tem certos momentos que nós não estamos bem no jogo e a torcida continua incentivando, então ter essa primeira etapa aqui no Brasil vai nos ajudar bastante a ganhar um pouco de confiança - declarou.

Após a temporada de seleções, Darlan defenderá o Verona, da Itália, no que será sua primeira experiência em um clube internacional. O oposto atuou pelo Sesi-Bauru desde as categorias de base e foi eleito o melhor de sua posição na Superliga 2024/2025, mesmo com a eliminação da equipe nas quartas de final. O atleta de 22 anos destacou a seleção como ápice da temporada e busca aprendizados na disputa da VNL.

continua após a publicidade

- Eu como atleta quero ganhar muitas coisas e a seleção é o ápice do voleibol, então estar aqui é um privilégio enorme. Você tem que suar, vai cansar, vai ser exaustivo, mas você trabalha, treina o dia inteiro pra poder estar aqui, então nesse momento tem que chegar, aproveitar e tirar o máximo de todos os técnicos, do jeito que eles podem me ajudar - concluiu.

Os irmãos Alan e Darlan foram convocados por Bernardinho em 2025 (Foto: Divulgação / FIVB)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogos do Brasil na primeira fase

1 de junho - Brasil x Irã - 17h30

12 de junho - Brasil x Cuba - 17h30

14 de junho - Brasil x Ucrânia - 10h00

15 de junho - Brasil x Eslovênia - 10h00