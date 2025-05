Jogadora é desligada após ter perfil em site de conteúdo adulto descoberto

A jogadora de futsal Marcela Soares, de 21 anos, foi desligada da equipe em que atuava após o clube descobrir seu perfil em plataformas de conteúdo adulto. Natural do Rio Grande do Sul, a atleta afirmou que não havia nenhuma cláusula contratual que restringisse esse tipo de atividade fora das quadras. O caso gerou repercussão nas redes sociais e abriu debate sobre moralidade, autonomia e padrões impostos a mulheres no esporte.

Marcela já defendeu equipes como Leoas da Serra, Marechal Copagril, Pato Branco, Female e Celemaster. A decisão do clube de encerrar seu contrato veio após ela começar a publicar conteúdo sensual em redes de assinatura.

- Fui julgada, excluída e me senti injustiçada, inclusive por outras mulheres. Mas ganhei liberdade e independência financeira. Hoje me sinto mais forte - declarou a atleta.

Desde que começou a produzir esse tipo de conteúdo, Marcela afirma ter passado a faturar cerca de R$ 55 mil por mês, valor muito acima dos salários que recebia no início da carreira como jogadora, quando chegou a ganhar R$ 550 mensais. Segundo ela, a quantia não cobria nem os custos com transporte e treinos.

A atleta afirma que a saída do futsal não foi por vontade própria, mas uma reação às restrições impostas por terceiros sobre sua vida pessoal.

- Amo jogar. O futsal faz parte de quem eu sou. Mas não aceito estar em lugares que tentam controlar minha vida fora da quadra - disse.

Marcela também citou a jogadora de vôlei Key Alves como inspiração. Apesar do afastamento, Marcela não descarta retornar às quadras e diz estar em negociação com novos clubes, enquanto mantém sua atividade digital.