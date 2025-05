Na terça-feira, João Fonseca, aos 18 anos, se tornou o mais jovem desde Carlos Alcaraz a vencer a estreia em Roland Garros. Como se sabe, o espanhol, hoje com 22 anos, é o atual campeão do torneio e tem outros três Grand Slams no currículo. Nem mesmo o único brasileiro que já ergueu o troféu de simples em Paris ganhou uma partida tão jovem no torneio.



Tricampeão de Roland Garros (em 1997, 2000 e 2001), Guga Kuerten jogou pela primeira vez, como profissional, o Slam francês em 1996, aos 19 anos e como o 131º do mundo. Na ocasião, o ídolo brasileiro, até então pouco conhecido do público, perdeu para o sul-africano Wayne Ferreira (11º) na primeira rodada, por 6/4, 7/5 e7/6.



João Fonseca, por sua vez, derrotou, nesta terça-feira, o polonês Hubert Hurkacz (28º e ex-top 6), por

6/2, 6/4 e 6/2.

No último dia 14, ao ser eternizado no Hall da Fama do COB, a pedido do Lance!, Guga mandou um recado para João Fonseca:

- Em qualquer lugar que ele for, ainda, é permanecer dentro do processo de treinamento, de dedicação, constante empenho para se dedicar, conhecer o circuito, tirar experiência de toda e qualquer partida, vitória e derrota. Estou muito confiante de que eles estão fazendo uma trajetória bastante eficaz. O João vive experiências boas e consegue aprender com uma velocidade fora do comum.

João Fonseca deve alcançar melhor ranking

Curiosamente, quando venceu o primeiro de seus três títulos em Paris, Guga tinha um ranking muito parecido com o atual de João Fonseca: 66º. Pela vitória na estreia, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira deve subir 8 posições, alcançando o 57º, o que seria seu melhor na carreira (neste ano, ele já foi 59º). Mas a confirmação desse novo ranking vai depender de até onde vai a campanha do número 1 do Brasil e, também, de seus concorrentes diretos no ranking.

O triunfo desta terça é, também, o terceiro do pupilo do técnico Guilherme Teixeira contra um top 30 na temporada. Além da vitória sobre Rublev em Melbourne, o carioca derrotou, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, em março, na quadra rápida, o francês Ugo Humbert (20º).

Na segunda rodada de Roland Garros, o número 1 do Brasil terá pela frente, em confronto inédito, o anfitrião e veterano Pierre-Hugues Herbert (de 34 anos e 147º do mundo), que derrotou o compatriota Benjamin Bonzi (60), por 7/5, 3/6, 4/6, 7/5 e 6/2.

Semana passada, Herbert foi derrotado no qualifying de Genebra por outro brasileiro, Karue Sell (285º), de 31 anos.





João Fonseca na vitória sobre o polonês Hubert Hurkacz em Roland Garros (Foto: Franck FIFE / AFP)