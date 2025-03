STU em Porto Alegre foi realizado em local destruído por enchentes; relembre

Neste domingo (23), foram realizadas as finais do STU Pro, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. As competições foram realizadas na Orla do Guaíba, um dos locais prejudicados nas enchentes que atingiram o estado em maio do ano passado. Após reformas, o parque esteve apto para receber uma das maiores competições de skate do mundo.

Enchentes no Rio Grande do Sul

No final do mês de abril, em 2024, fortes chuvas atingiram o estado do Rio Grande do Sul. Durante dez dias seguidos, os rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos e Gravataí se sobrecarregaram e transbordaram, invadindo as cidades de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande.

Além das casas e famílias afetadas, com 600 mil pessoas saindo de casa, 182 mortos e 27 desaparecidos, o esporte também sofreu com as enchentes. Grêmio e Internacional tiveram suas instalações prejudicadas, com as águas alagando os estádios e os centro de treinamentos, e, a Orla do Guaíba, local de lazer na capital gaúcha que recebe etapas nacionais e internacionais de skate.

Reforma na Orla do Guaíba

Após o nível da água abaixar, o local foi reformado para voltar a receber competições e retomar as atividades de lazer interrompidas. Com as enchentes, o solo do local foi prejudicado, fora as reformas dos bares, limpeza do piso, reparos em monumentos e mobiliários, pintura dos postes e da ciclovia, melhoras na iluminação e reforço nas redes de proteção formadas por pedras no chão, que servem para que a água não invada o espaço. As reformas irão custar R$ 15 milhões.

As obras na Orla seguem em andamento, mas as pistas de skate street e park foram reformadas a tempo antes da etapa do STU Pro.

Rayssa Leal conquista STU Pro

Neste domingo (23), Rayssa Leal venceu a etapa do skate street feminino do STU Pro de Porto Alegre. Com a nota 81.57, a Fadinha superou a espanhola Daniela Terol (64.37) e a brasileira Maria Lucia (51.24). Este foi o primeiro título da medalhista olímpica em 2025.

Rayssa Leal venceu STU Pro Porto Alegre (Foto: Julio Detefon / STU)

