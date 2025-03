Natinha, jogadora da Seleção Brasileira de vôlei, e o massagista João Pedro foram vistos juntos em São Miguel dos Milagres, Alagoas, indicando uma possível reconciliação. Nathália Araújo havia se separado do namorado após descobrir um escândalo de traição.

Natinha havia revelado a traição de João Pedro em uma transmissão ao vivo, relembre;

- Nos momentos mais difíceis da minha vida, profissionalmente, eu achei que ele estava do meu lado. Mas ele não estava não. Ele estava aqui no Rio de Janeiro com essa vagabunda me traindo. Ele é um lixo! - lamentou Natinha.

Natinha havia revelado a traição de João Pedro em uma transmissão (Foto: Reprodução/Instagram)

Embora Natinha não tenha comentado publicamente sobre a reconciliação, as publicações nas redes sociais e as informações de amigos próximos apontam para uma nova chance ao relacionamento.

Apesar do desabafo, fontes do portal Leo Dias e próximas ao casal informaram que o afastamento durou apenas um mês. Natinha decidiu perdoar João Pedro, considerando o ocorrido um mal-entendido. A atleta tem compartilhado vida pessoal nas redes sociais, sugerindo a reconciliação. A presença do casal em São Miguel dos Milagres reforça essa especulação.