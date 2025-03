Rayssa Leal brilha e conquista o STU Pro em Porto Alegre

Rayssa Leal venceu a etapa do skate street feminino do STU Pro de Porto Alegre, neste domingo (23), na Orla do Gauíba. A brasileira dominou a bateria da decisão e conquistou seu primeiro título em 2025. No restante do pódio, a espanhola Daniela Terol e a gaúcha Maria Lucia completaram o pódio.

Ainda no mesmo dia, acontecerão as finais do masculino e do feminino do skate park e do street masculino, com domínio brasileiro na decisão.

Como foi a final?

Na primeira volta, Daniela Terol teve uma boa volta e conseguiu 64.37, até que Rayssa Leal aparaceu. A brasileira foi a última a se apresentar e cravou a nota 75.79, assumindo a liderança da bateria. Na segunda rodada, foi a vez de Maria Lucia se destacar: competindo em casa, a gaúcha conquistou 51.24 e foi para a terceira colocação, superando Gabi Mazetto. Porém o dia era mesmo da Fadinha.

Rayssa Leal no STU Pro Porto Alegre (Foto: Julio Detefon / STU)

Em sua segunda tentativa, Rayssa Leal teve o melhor desempenho da etapa, com a nota 81.57. A brasileira apostou em flips e slides no corrimão. A nota garantiu o título da brasileira, já que, na terceira rodada, todas as outras skatistas não conseguiram encaixar uma boa volta. Já com a conquista garantida, a medalhista olímpica fez uma volta relaxada, mas com um grande "best trick", onde a Fadinha fez um 360º flip descendo a escada, que consolidou mais a vitória em Porto Alegre.

Final - STU Pro Porto Alegre

1° Rayssa Leal - 81.57 (BRA)

2º Daniela Terol - 64.37 (ESP)

3º Maria Lucia - 51.24 (BRA)

4º Gabriela Mazetto - 44.26 (BRA)

5º Aoi Uemura - 43.92 (JAP)

6º Kemily Suiara - 28.16 (BRA)