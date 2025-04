Steve Kerr exalta Gui Santos e projeta mais minutos para brasileiro na NBA

O brasileiro Gui Santos está cada vez mais prestigiado na NBA. Após a vitória do Golden State Warriors por 148 a 106 contra o San Antonio Spurs, no domingo (30), o técnico Steve Kerr rasgou elogios ao ala, que permaneceu 24 minutos em quadra. A expectativa é que o atleta da Seleção receba minutagem expressiva novamente no confronto com o Memphis Grizzlies desta terça-feira (1º), uma vez que o companheiro de posição Jonathan Kuminga se machucou no duelo do fim de semana.

- Ele (Gui Santos) exerce um papel muito importante. Ele entra e pega rebotes ofensivos, roda a bola e joga com muita energia. Ele faz a diferença. Eu me sinto ótimo em colocá-lo para jogar. Se tiver que jogar mais devido à lesão de JK (Jonathan Kuminga), vai jogar - disse Kerr.

Kuminga atuou por apenas sete minutos contra o Spurs, em jogo disputado no Frost Bank Center, em San Antonio. O ala sentiu lesão na pélvis e foi direto para o vestiário. A contusão não parece grave, mas é improvável que atue diante dos Grizzlies. Com isso, Gui Santos, de 22 anos, terá mais uma oportunidade de mostrar sua importância na equipe antes dos playoffs.

- O ala do Warriors Jonathan Kuminga, que deixou o jogo contra os Spurs faltando 6:59 para o fim do segundo quarto, foi reavaliado hoje em San Antonio e aguarda nova avaliação. Ele é dúvida para o jogo de terça-feira contra o Memphis devido à lesão pélvica - informou o Warriors à NBA.

Com ótima participação defensiva e ofensiva, Gui Santos foi peça fundamental para a vitória com autoridade dos Warriors contra os Spurs. Foram quatro pontos, quatro rebotes, dois roubos de bola e seis assistências (recorde pessoal).

Sexto colocado na Conferência Oeste, o Golden State Warriors tem mais oito jogos até o fim da temporada regular. A equipe ainda não garantiu vaga direta nos playoffs. Portanto, precisará utilizar força máxima nos duelos derradeiros. Para Gui Santos, também será uma oportunidade de continuar mostrando seu valor e garantir minutagem relevante na pós-temporada.

Memphis Grizzlies e Golden State Warriors se enfrentam às 21h (de Brasília), no FedEx Forum, em Memphis. O jogo é confronto direto no Oeste: os donos da casa ocupam a quinta colocação, com apenas uma vitória a mais que os rivais desta terça.

Jonathan Kuminga e Gui Santos entram em quadra antes de duelo contra os Spurs (Foto: Michael Gonzales / AFP)

Médias por jogo de Gui Santos na NBA 2024/25

14 minutos

4.4 pontos

3.1 rebotes

1.4 assistências

0.4 roubos de bola

0.2 tocos

0.7 bolas de três

47,9% de aproveitamento nos arremessos de quadra

69,4% de aproveitamento nos lances livres

35,1% de aproveitamento nas bolas de três