NBA ou Premier League: qual liga fatura mais com direitos de TV?

A NBA e a Premier League são reconhecidas globalmente não apenas pela qualidade esportiva, mas também pelos impressionantes acordos de direitos de transmissão que asseguram. Em 2025, ambas as ligas firmaram contratos históricos que reforçam sua posição de destaque no cenário esportivo mundial.



🏀 NBA: um salto significativo nas receitas televisivas

A NBA assinou novos contratos de transmissão com a Disney (ESPN e ABC), NBCUniversal e Amazon, totalizando US$ 76 bilhões ao longo de 11 anos. Esse acordo, que entra em vigor na temporada 2025/2026, representa quase o triplo da receita do contrato anterior, refletindo o crescente valor do basquete profissional nos Estados Unidos e no mundo.

Com isso, a NBA garantiu uma receita média anual de aproximadamente US$ 6,9 bilhões apenas com direitos de transmissão.

⚽ Premier League: crescimento contínuo no futebol

A Premier League também anunciou um ciclo recorde de transmissão para o período de 2025 a 2028, alcançando US$ 15,3 bilhões em receitas globais e domésticas de mídia. Isso representa um aumento de 17% em relação ao ciclo anterior, reforçando o domínio da liga inglesa no futebol mundial.

Esse valor equivale a uma média de US$ 5,1 bilhões por temporada, consolidando a Premier League como a liga de futebol mais lucrativa em direitos de TV.

📊 Comparação direta: basquete x futebol

💰 NBA : Receita anual de aproximadamente US$ 6,9 bilhões com o novo contrato.

A NBA mantém a liderança em termos de receita total de TV, mas a Premier League continua crescendo de forma consistente e se consolidando como um dos produtos mais valiosos do futebol global.

🔎 Fatores que influenciam as receitas

📡 Mercado e audiência: A NBA possui uma audiência global crescente, especialmente na Ásia, enquanto a Premier League mantém uma base sólida de fãs na Europa e em mercados emergentes.

📆 Número de jogos: A temporada regular da NBA tem 82 jogos por equipe, além dos playoffs, oferecendo mais conteúdo para transmissão em comparação com os 38 jogos por equipe na Premier League.

🎥 Estratégias de distribuição: A NBA diversificou seus parceiros de transmissão, incluindo plataformas de streaming, ampliando seu alcance e potencial de receita.