Na busca pela vaga nos playoffs, o Golden State Warriors teve o primeiro "susto" desde a chegada de Jimmy Butler. A lesão confirmada de Stephen Curry contra o Toronto Raptors o tirou de dois jogos em sequências do time de Steve Kerr, que não conseguiu a vitória nas duas oportunidades. Com o armador de volta, o Warriors voltou a vencer na temporada regular da NBA 2024/25.

continua após a publicidade

➡️ Ex-dono do Mavericks, Mark Cuban se envolve em novas polêmicas na NBA

Lesão de Stephen Curry

Após sofrer uma dura queda, o armador sentiu mais vez dores na região das costas, o que preocupou o público presente no Chase Center, durante a vitória contra o Toronto Raptors, no dia 20 de março. Visivelmente abalado, foi levado para o vestiário e não retornou à quadra para o restante da partida.

Na tarde do dia seguinte, a franquia confirmou a lesão de Curry após ressonância magnética realizada após o jogo. Apesar da confirmação, a equipe afirmou que nenhum dano estrutural foi causado ao jogador na queda. O armador, então, ficou de fora de dois jogos: contra o Atlanta Hawks, no sábado (22), e contra o Miami Heat, na última terça-feira (25).

continua após a publicidade

Warriors voltou a vencer com Curry

A volta de Stephen Curry às quadras foi contra o New Orleans Pelicans, três dias após a dura derrota para o Heat. No dia 28 de março, o Warriors contou com o camisa 30 para liderar a partida até a vitória por 111 a 95, em uma necessária virada sobre o time de Lousiana. O astro registrou 23 pontos, quatro rebotes e seis assistências na ocasião.

O segundo duelo, após o retorno de Curry, não teve tanta colaboração do jogador em questão de estatísticas. Apesar disso, o trabalho "off ball" do armador - sua movimentação sem a bola - contribui em toda a estrutura de rotação do Warriors, já que as oportunidades criadas são decisivas para a "melhora" de seus companheiros. O jogo terminou com uma grande vantagem no placar por 148 a 106, além do claro domínio da equipe sobre o San Antonio Spurs em todos os quartos.

continua após a publicidade

Para nível de comparação, Stephen Curry não foi nem o quinto melhor pontuador do Warriors. Na oportunidade, Brandin Podziemski se destacou com 27 pontos, seis rebotes e cinco assistências, assim como Moses Moody, o segundo "Warrior" a marcar pelo menos 20 pontos. O camisa 30 contribuiu com "apenas" 13 pontos, três rebotes e seis assistências. Vale destacar que o brasileiro Gui Santos também vem ganhando destaque no time de Steve Kerr.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte