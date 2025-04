Astro da NBA sofre nova lesão e está fora da temporada

Mais um astro da NBA está fora da temporada. O New Orleans Pelicans anunciou que Zion Williamson não joga mais na edição 2024/25 após sofrer lesão na região lombar. Assim como o veterano CJ McCollum, o ala-pivô será desfalque nos nove jogos derradeiros.

continua após a publicidade

A preocupação é maior com a condição física de Zion nos próximos anos do que com o resultado imediato. Afinal, os Pelicans são vice-lanterna na Conferência Oeste, já sem chances de vaga nos playoffs. No entanto, o astro sofre com recorrentes contusões e precisará passar mais uma pós-temporada em recuperação.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Primeira escolha do Draft de 2019, Williamson foi um dos novatos mais badalados da NBA nos últimos anos. Apesar de ter demonstrado o talento quando teve oportunidade, o jogador de 24 anos não conseguiu alcançar todo o seu potencial devido aos vários problemas físicos. Na atual temporada, foram apenas 30 partidas, que já representam sua terceira edição com mais jogos.

continua após a publicidade

Apesar de boas médias, Zion não conseguiu liderar a equipe de New Orlenas a uma boa campanha, mesmo quando esteve em quadra. Por isso, a franquia cogita trocá-lo na próxima offseason. O ala-pivô possui contrato por mais três temporadas, nas quais receberá US$ 126,5 milhões (R$ 723 milhões na cotação atual) em salários. Segundo o jornalista Tim MacMahon, da "ESPN", a diretoria dos Pelicans até ainda vê Williamson com bons olhos, mas não descarta uma saída.

Zion Williamson em ação contra os Wolves em partida da NBA (Foto: David Sherman / AFP)

➡️ NBA terá MVP de fora dos Estados Unidos pelo sétimo ano consecutivo

Lesão atrás de lesão: veja quantos jogos Zion Williamson disputou por temporada na NBA

Temporada 2019/20: 24 jogos

Temporada 2020/2021: 61 jogos

Temporada 2021/2022: não jogou

Temporada 2022/2023: 29 jogos

Temporada 2023/2024: 70 jogos

Temporada 2024/2025: 30 jogos

Cada time joga 82 partidas na temporada regular da NBA

continua após a publicidade

Médias do ala-pivô na temporada 2024/2025

30 jogos

24.6 pontos por jogo

7.2 rebotes por jogo

5.3 assistências por jogo

1.2 roubos de bola por jogo

0.9 tocos por jogo