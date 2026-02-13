Judô, vela, vôlei…Brasil conquistou 10 medalhas olímpicas com atletas 'estrangeiros'

Conteúdo Especial

Com raízes brasileiras e nascido na Noruega, o esquiador Lucas Pinheiro Braathen figura como principal esperança de medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina. Caso a expectativa se confirme, o jovem entrará no grupo de atletas brasileiros nascidos no exterior que já trouxe 10 medalhas olímpicas para o país. Entre eles, estão nomes icônicos e bastante conhecidos, como Rodrigo Pessoa, Flávio Canto, Chiaki Ishii e Julia Bergmann.

Brasil conquistou dez medalhas olímpicas com a participação de atletas nascidos em sete países diferentes (Foto: Arte/ Lance!)

Pioneiros na vela e judô

A primeira medalha da história do Brasil na vela, uma das modalidades olímpicas mais tradicionais, veio pelas mãos de Burkhard Cordes, nascido em Darmstadt , Alemanha. Filho de Otto Cordes, campeão olímpico no polo aquático, ele veio para o Brasil com a família com apenas três meses de vida e se naturalizou brasileiro. Ao lado de Reinaldo Conrad, conquistou a medalha de bronze na classe Flying Dutchman nos Jogos Olímpicos Cidade do México 1968.

Em Moscou 1980, Lars Björkström se tornou o primeiro brasileiro campeão olímpico da vela, ao conquistar o ouro da classe Tornado, ao lado do paulistano Alex Welter. Lars nasceu em Gotemburgo, na Suécia, e se naturalizou em 1979.

Chiaki Ishii foi o primeiro atleta a subir ao pódio olímpico do judô na história do Brasil, abrindo caminho para uma trajetória de sucesso na modalidade que mais trouxe medalhas ao país. Nascido em Ashikaga, no Japão, tentou se classificar para as Olimpíadas de Tóquio 1964, mas não conseguiu. Em meio à frustração, veio para o Brasil e abriu sua própria academia em São Paulo, quatro anos mais tarde.

Em 1969, se naturalizou brasileiro e consolidou seu legado ao representar o país nos Jogos de Munique de 1972. Na ocasião, conquistou a medalha de bronze na categoria meio-pesado.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, Flávio Canto é um dos judocas mais reconhecidos do Brasil, apesar de não ter nascido em terras nacionais. Filho de brasileiros, ele nasceu em Oxford, na Inglaterra, enquanto seu pai fazia doutorado. Flávio viveu no Brasil desde os dois anos de idade.

Chiaki Ishii conquistou a primeira medalha olímpica para o judô brasileiro (Foto: Alexandre Loureiro/ COB)

Maior medalhista nascido no exterior

Ícone do esporte brasileiro, o cavaleiro Rodrigo Pessoa é o atleta brasileiro que mais esteve presente nos Jogos Olímpicos na história, com oito participações. Nascido em Paris, na França, seguiu os passos do pai, Nelson Pessoa, também um renomado atleta de hipismo. Escolheu a cidadania brasileira aos 18 anos e trouxe três medalhas olímpicas - dois bronzes em Barcelona 1996 e Sydney 2000, e um ouro em Atenas 2004.

Representante da nova geração

A ponteira Júlia Bergmann é um dos principais nomes da nova geração da seleção feminina de vôlei e foi a adição mais recente a esta lista. Filha de mãe brasileira e pai alemão, ela nasceu em Munique, na Alemanha, e se mudou para o Brasil ainda na infância. Com dupla cidadania, ela optou pelo lado brasileiro no vôlei, assim como o irmão Lukas, que integra a seleção masculina.

Aos 23 anos, Julia Bergmann fez parte da equipe que, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Julia Bergman foi medalhista de bronze em Paris 2024 (Foto: VolleyBall World)

Medalhas olímpicas conquistadas por brasileiros nascidos no exterior

Edição Atleta País de Origem Modalidade Medalha Roma 1960 Antônio Sucar Argentina Basquete 🥉 Bronze Tóquio 1964 Antônio Sucar Argentina Basquete 🥉 Bronze Cidade do México 1968 Burkhard Cordes Alemanha Vela (Flying Dutchman) 🥉 Bronze Munique 1972 Chiaki Ishii Japão Judô (Meio-pesado) 🥉 Bronze Moscou 1980 Lars Björkström Suécia Vela (Tornado) 🥇 Ouro Atlanta 1996 Rodrigo Pessoa França Hipismo (Saltos) 🥉 Bronze Sydney 2000 Rodrigo Pessoa França Hipismo (Saltos) 🥉 Bronze Atenas 2004 Rodrigo Pessoa França Hipismo (Saltos) 🥇 Ouro Atenas 2004 Flávio Canto Inglaterra Judô (Meio-médio) 🥉 Bronze Paris 2024 Julia Bergmann Alemanha Vôlei de Quadra 🥉 Bronze

Delegação em Milão-Cortina tem quatro atletas nascidos no exterior

Além de Lucas Pinheiro, natural de Oslo, na Noruega, berço do esqui, o Brasil tem outros três representantes nascidos em território estrangeiro. Dois deles competiram no snowboard halfpipe: o experiente Pat Burgener, nascido em Lausanne, na Suíça, e o jovem Augustinho Teixeira, nascido em Ushuaia, na Argentina. Ambos têm raízes brasileiras na família e optaram por representar o país esportivamente.

Giovanni Ongaro, do esqui alpino, completa a lista. Filho de mãe brasileira, ele nasceu em Clusone, na Itália, e defendeu o país natal até 2024, quando passou pela troca de nacionalidade.