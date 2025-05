Skatista Pedro Barros estreia em campeonato de surfe

Pedro Barros, medalhista olímpico no skate, fará sua estreia em um campeonato de surfe. O brasileiro estará no Stab High Japão 2025, torneio com ênfase nos aéreos e nas manobras explosivas. Além do skatista, Arthur Avilar também participa do evento. A edição do Stab High acontece entre 23 e 25 de maio.

Ídolo nacional do skate, o catarinense nunca escondeu a admiração pela prancha e encontrou nesta uma oportunidade excelente para colocar o seu outro talento em prática. Natural de Florianópolis, Pedro Barros tem enorme carinho pelas ondas e está acostumado a se aventurar no surfe.

O skatista chamou a atenção dos melhores surfistas do mundo após conseguir aterrissar de um dos aéreos mais altos já registrados até hoje, quando “brincou” na nova piscina de ondas artificiais de São Paulo. Foi a partir desse feito que recebeu o convite para disputar com os grandes astros da modalidade. Ele disputa na categoria Pro do evento.

Aos 13 anos, Arthur Avilar disputa torneio do Stab High

Arthur Avilar, de 13 anos, revela a emoção de estar ganhando destaque no cenário internacional, apesar da pouca idade:

— Acho isso tudo muito irado, porque vão ter os melhores aeristas do mundo no Japão. São caras que eu sempre assisto. O Japão também é incrível e eu gosto muito daquela piscina, mesmo ela sendo menor. É legal participar do Stab High porque acabo aprendendo muito com os caras e eu sempre quero mostrar o máximo do meu surfe. Vou mostrar para a galera que sei mandar aéreos também.

Surfista Arthur Avilar (Foto: TB Sports/ Bruno Zanin)

A Stab High Japan 2025 acontece entre os dias 23 e 25 de maio, em Shizunami, e Pedro Barros disputará na categoria "Pro", enquanto Arthur Vilar competirá na “Bottle Rockets".