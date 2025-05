Charles Leclerc foi o mais rápido no segundo treino livre do GP de Mônaco, realizado nesta sexta-feira (23) no Circuit de Monaco. Para confirmar o favoritismo, o piloto da Ferrari marcou o melhor tempo do fim de semana com 1m11s355 e superou Oscar Piastri por 0s163. Lewis Hamilton completou os três primeiros colocados da sessão.

continua após a publicidade

Enquanto isso, Gabriel Bortoleto enfim superou o companheiro Nico Hulkenberg. O brasileiro garantiu uma boa volta rápida e terminou em 14º lugar, mais de 0,1 segundos a frente do parceiro na Sauber.

➡️ Ayrton Senna já quebrou protocolo no GP de Mônaco; relembre episódio

Como foi o segundo treino livre na Arábia Saudita?

O primeiro a entrar na pista e a marcar um tempo rápido foi Liam Lawson. A liderança, no entanto, foi tomada pelas Ferraris - com Hamilton e depois por Leclerc -, mas logo assumida pela dupla da McLaren. Em seguida, Max Verstappen superou Piastri e conquistou a primeira colocação.

continua após a publicidade

Duas bandeiras vermelhas já no início

Assim como no primeiro treino livre, o TL 2 foi interrompido por uma bandeira vermelha logo após os sete minutos do início da sessão. Dessa vez, o responsável pela paralisação foi Isack Hadjar, que escapou dos limites na pista e bateu com a roda traseira esquerda nos muros. O acidente foi logo resolvido com a levada do novato para os boxes da Racing Bulls, e a corrida logo foi retomada.

Com a volta dos pilotos para a pista, Verstappen se manteve no topo da tabela, até ser superado por Piastri novamente com 0,3 segundos a frente do holandês. Russell, Hamilton e Gasly marcaram boas voltas rápidas e conquistaram a 2ª, 3ª e 4ª posições, respectivamente. Para manter o desempenho sólido da Mercedes, Kimi Antonelli abriu um tempo promissor para assumir a vice-liderança.

continua após a publicidade

Nova bandeira vermelha foi acionada logo depois, após um erro de Piastri durante uma curva. A tardia decisão do australiano levou sua McLaren a ir de frente com tudo para a barreira de proteção. Com o acidente em pouco menos de 40 minutos para o fim, o bico do carro foi destruído e precisou ser trocado pela equipe já nos boxes.

Antes disso, Verstappen e Gabriel Bortoleto se envolveram mais um novo incidente durante o segundo treino livre, como na primeira sessão. A volta rápida do holandês foi atrapalhada pelo novato da Sauber que quase recebeu uma batida do adversário.

Nova largada e briga de veteranos

A nova largada marcou uma surpresa da Aston Martin, com a liderança momentânea de Fernando Alonso, que foi tomada por Hamilton pouco depois, com médios. Em uma batalha de veteranos, o espanhol retomou ao topo da tabela com pouco mais de 0,1 segundos do piloto da Ferrari. Outro destaque dos medalhões da F1, Nico Hulkenberg fez um tempo sólido e subiu para a quinta posição, com os compostos macios.

Leclerc, por sua vez, garantiu o melhor tempo do fim de semana ao marcar 1m11s355 e assumir a liderança. Enquanto isso, Bortoleto colocava os pneus macios pela primeira vez no treino livre 2 e alcança a 13ª colocação, cerca de 0,4 segundos atrás de seu companheiro na Sauber.

Com desempenho tímido até o momento no TL 2, a McLaren voltou ao topo da tabela faltando menos de 25 minutos para o fim da sessão. Norris avançou até a segunda colocação, sem conseguir alcançar o líder Leclerc. De volta ao traçado, Piastri subiu "apenas" até o oitavo lugar, ainda 0,8 segundos da liderança.

Melhora de Bortoleto e nova vitória de Leclerc

Gabriel Bortoleto, da Sauber, em ação no TL 1 do GP de Mônaco (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

No meio da tabela, Bortoleto conseguiu melhorar o tempo dele ao marcar 1m12s234 e avançar para o top-10 pela primeira vez no fim de semana. Assim, o brasileiro enfim superou Hulkenberg no GP de Mônaco.

Uma rápida bandeira amarela foi acionada nos 10 minutos finais, após Hadjar bater novamente na barreira e ficar instável na pista. Minutos depois, Verstappen ainda escapou do traçado, mas nenhum contato foi feito com os muros. Assim, o tetracampeão mundial deu ré e retornou a pista para sequência da sessão. O holandês não fez tempo suficiente para avançar na tabela, ficando preso na 10ª colocação.

Com todos os pilotos no circuito, menos o novato da Racing Bulls, as primeiras colocações do segundo treino livre esteve em constante mudanças, tirando a liderança. Leclerc não saiu do topo, mas a dupla da McLaren e Hamilton se revezou nas posições seguidas. No fim, Piastri e Lewis saíram na frente logo após o vencedor, que marcou o melhor tempo do fim de semana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Resultado