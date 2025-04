Papa Francisco e o automobilismo: do capacete de Ayrton Senna a Fórmula E

Papa Francisco faleceu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos. O pontífice vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos meses. Sua última aparição pública aconteceu no domingo (20), em uma caminhada surpresa durante as celebrações da Páscoa na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Fã declarado de futebol, o argentino teve, mesmo que discretamente, momentos marcantes ligados ao automobilismo. O Lance! relembra alguns desses episódios.

Benção à Fórmula E

Papa Francisco abençoa carro da Fórmula E (Foto: Reprodução)

Em 2018, o Papa Francisco recebeu em sua residência, em Santa Marta, uma comitiva da Fórmula E — categoria de monopostos totalmente elétrica. Na ocasião, o campeonato preparava sua primeira etapa nas ruas de Roma.

Antes do início das atividades de pista, alguns pilotos do grid, o CEO Alejandro Agag, o presidente da ACI e vice-presidente do Conselho Mundial da FIA, Angelo Sticchi Damiani, além do carro oficial da categoria, estiveram no Vaticano para um encontro com o Papa.

No encontro, os presentes — incluindo Nelsinho Piquet, Lucas Di Grassi (acompanhado da esposa grávida de seu primeiro filho, Leonardo), António Félix da Costa, Sam Bird, Jean-Éric Vergne e Sébastien Buemi — receberam a bênção do pontífice. A corrida italiana foi vencida por Sam Bird, então piloto da DS Virgin (hoje McLaren).

Homenagem a Senna

Paula Senna Lalli e Francisco no Vaticano (Foto: Reprodução)

No ano seguinte, Papa Francisco recebeu uma escultura de bronze de Ayrton Senna, presente da artista Paula Senna Lalli, sobrinha do tricampeão mundial. Ele também ganhou um capacete com as cores tradicionais do brasileiro: verde, amarelo e azul.

Piloto da Fórmula 1 pede benção a Papa Francisco

Em 2020, já às vésperas de uma temporada marcada pela pandemia da Covid-19, o então piloto da Alfa Romeo na Fórmula 1, Antonio Giovinazzi, foi recebido pelo Papa Francisco no Vaticano. Único italiano no grid, ele presenteou o pontífice com um capacete e falou sobre o papel do esporte na formação dos jovens.

Lamborghini doada

Lamborghini Huracán (Foto: Osservatore Romano/AFP)

Ainda em 2018, o Papa foi presenteado com um Lamborghini Huracán personalizado. Em vez de utilizá-lo, decidiu leiloar o carro para projetos de caridade, especialmente para ajudar cristãos perseguidos no Iraque. O veículo foi arrematado por 715 mil euros (cerca de R$ 3 milhões na época), quase o dobro de seu valor original, e o dinheiro foi destinado a diversas causas humanitárias.

Igreja Católica e automobilismo

A relação entre o Vaticano e o automobilismo não é nova. João Paulo II teve proximidade com a Ferrari. Em 1988, ele visitou Maranello, andou em uma Ferrari como papamóvel e abençoou o modelo F1/87/88C, que venceria o GP da Itália daquele ano com Gerhard Berger.