A ginasta Rebeca Andrade está em Madri para a cerimônia do Prêmio Laureus, que acontece nesta segunda-feira (21), e se reuniu com estrelas do esporte. A brasileira esteve com outras referências da ginástica, como Nadia Comaneci e Simone Biles, além de Novak Djokovic, Kelly Slater e Mondo Duplantis.

Neste domingo (20), Rebeca Andrade e Nadia Comaneci, a primeira ginasta a receber nota 10 em uma edição de Jogos Olímpicos, participaram de uma mesa redonda para discutir conquistas olímpicas. O recordista mundial e campeão olímpico no salto com vara, Mondo Duplantis, também participou do evento.

Rebeca também encontrou Simone Biles, outra lenda da ginástica e indicada ao Prêmio Laureus. Ao lado de Novak Djokovic e Kelly Slater, acompanharam a partida entre Real Madrid e Athletic Bilbao, no Santiago Bernabéu.

Retorno do ano

Realizado desde 2000, o Prêmio Laureus do Esporte Mundial premia os melhores atletas do ano. Os vencedores são selecionados pelos 1,3 mil membros do Painel Global de Mídia Laureus. O prêmio também incluirá o Laureus Sport for Good Award, que reconhece um indivíduo ou organização que tenha feito uma contribuição significativa para transformar a vida de crianças e jovens por meio do esporte.

Rebeca Andrade concorre à categoria Retorno do Ano, graças ao desempenho espetacular nos Jogos Olímpicos de 2024, após superar diversas lesões e passar por três cirurgias nos joelhos. Em Paris, Rebeca subiu ao pódio quatro vezes: foi campeã no solo, medalhista de prata no salto e no individual geral, além de medalhista de bronze por equipes.

Onde assistir ao Prêmio Laureus?

A 25ª edição do Prêmio Laureus, conhecido como o Oscar do Esporte, acontece nesta segunda-feira (21), em Madri, a partir das 15h (horário de Brasília). A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal fechado SporTV.