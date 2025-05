NBA: Shai Gilgeous-Alexander é eleito MVP da temporada 24/25

Armador e estrela do Oklahoma City Thunder, o canadense Shai Gilgeous-Alexander foi eleito o MVP (jogador mais valioso) da temporada 2024/2025 da temporada regular da NBA. De acordo com o jornalista da ESPN dos Estados Unidos, Shams Charania, o astro superou Nikola Jokic, do Denver Nuggets, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. O anúncio oficial será divulgado às 20h desta quarta-feira (21) nas redes sociais da liga americana. O camisa 2 é apenas o terceiro jogador da história da franquia a conquistar o prêmio. Kevin Durant (13/14) e Russell Westbrook (16/17) foram os outros dois.

Shai liderou o Thunder durante toda a temporada regular da NBA. Líder isolado da Conferência Oeste com 68 vitórias e apenas 14 derrotas, o recorde da liga, o armador se tornou o segundo jogador na história da liga a ter uma média de pelo menos 30 pontos com 50% de aproveitamento nos arremessos, 5 rebotes, 5 assistências, 1,5 roubos de bola e 1 bloqueio por jogo, junto com Michael Jordan (87/88 e 90/91). O canadense registrou um aproveitamento de 51,9% nos arremessos de quadra, 37,5% para três pontos e 89,8% nos lances livres.

O armador do Thunder, assim, é o 36º jogador diferente na história a vencer o MVP da NBA. Além disso, é apenas o oitavo não nascido nos EUA a receber a principal honraria individual da liga.

Atualmente na final da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder venceu o Minnesota Timberwolves no Jogo 1 e necessita de mais três vitórias para alcançar a final da NBA. As equipes se enfrentam novamente nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center, em Oklahoma, com transmissão da ESPN, Disney+ e NBA League Pass.

Dos quatro sobreviventes, o Thunder é o único que disputou nos últimos 15 anos: chegou à final da NBA em 2012, quando perderam para o Miami Heat por 4 a 1. O último título, porém, é no longínquo 1979, ainda na época do Seattle Supersonics.

