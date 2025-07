A nova vitória da McLaren, que garantiu o 1-2, foi ofuscada pelo pódio de Nico Hulkenberg no GP da Inglaterra. Com problemas na classificatória, o alemão largou na 19ª colocação na corrida do último domingo (6). Os problemas enfrentados com a chuva e os constantes safety cars foram tudo o que o veterano da Sauber precisou para escalar 16 posições, o que foi exaltado por Gabriel Bortoleto antes mesmo do companheiro retornar aos boxes.

Fora da corrida desde a volta 4, quando bateu, Bortoleto esteve na garagem de Hulkenberg para celebrar a conquista inédita do alemão. Nico garantiu uma vaga no pódio pela primeira vez em 15 anos de carreira na Fórmula 1. Já o brasileiro, entrou no rádio do parceiro para expressar suas felicitações.

— Nico, é o Gabi. Cara, você não faz ideia do quanto estou feliz por você. Você é uma lenda. Honestamente, absolutamente insano o que você fez hoje — disse Bortoleto.

A resposta de Hulkenberg veio logo em seguida pelo rádio. Ele, por sua vez, demonstrou sua gratidão pelas palavras do novato.

— Obrigado, irmão. Aprecio muito isso vindo de você — respondeu o alemão.

Não foi apenas no rádio que Bortoleto se mostrou na torcida por Hulkenberg. O brasileiro correu até a área dos boxes onde o top-3 estaciona para cumprimentar o companheiro.

Já na garagem, em meio a muitos aplausos e celebrações, foi o brasileiro o responsável por entregar a ligação com esposa e filha de Hulkenberg para o mesmo. O momento foi um dos destaques da conquista do alemão, que não contou com a presença de ambas no GP da Inglaterra.

Como foi a corrida no GP da Inglaterra?

O GP da Inglaterra foi marcado por condições climáticas instáveis que influenciaram diretamente a estratégia das equipes. Já na volta de apresentação, pilotos como Russell, Leclerc, Hadjar, Bortoleto e Bearman trocaram os pneus intermediários por compostos para pista seca. Na largada, Verstappen manteve a liderança, mas um acidente entre Ocon e Lawson causou o acionamento do Virtual Safety Car. Pouco depois, Bortoleto escorregou na primeira curva e bateu, abandonando a prova e provocando um novo VSC.

Após a relargada, um toque entre Hadjar e Antonelli causou novo acionamento do carro de segurança. Na retomada, Verstappen rodou e caiu para a décima posição. Antes disso, Piastri havia freado bruscamente sob Safety Car e foi punido com 10 segundos. O DRS foi liberado e Hülkenberg superou Stroll para assumir o terceiro lugar, seguido de perto por Hamilton, que também ultrapassou o canadense da Aston Martin.

Com a pista secando novamente, os pilotos voltaram aos boxes para pneus slick. Piastri cumpriu a punição, e Norris assumiu a liderança, controlando a corrida até a bandeirada. O piloto inglês da McLaren venceu o GP com tranquilidade, seguido por Piastri. Em terceiro, Nico Hülkenberg garantiu seu primeiro pódio na Fórmula 1 após 241 corridas, resistindo à pressão de Hamilton até o fim.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.