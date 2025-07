A conquista inédita de Nico Hulkenberg foi celebrada pela grande comunidade da Fórmula 1. Apesar da vitória da McLaren, foi o terceiro lugar que chamou atenção dos fãs e alguns rivais da elite do automobilismo mundial. Sem grandes expectativas após a quali no sábado (5), a Sauber não havia preparado muitos champanhes para uma possível festa, o que foi logo resolvido pela Mercedes e Aston Martin.

Na luta por pontos, a Sauber faz uma temporada positiva em comparação com a passada. Foi apenas na penúltima etapa da F1 2024 que a equipe faturou a primeira pontuação com o P8 de Zhou Guanyu. Apesar disso, é atualmente a sexta melhor no Mundial de Construtores, com excelente sequência de Nico Hulkenberg.

Doação de champanhe das rivais

O resultado positivo, no entanto, não era esperado para a corrida do último domingo (6), já que tanto Hulkenberg quanto Gabriel Bortoleto foram eliminados no Q3 nas classificatórias. A melhor posição da dupla estava com o brasileiro, em 16º, "seguido" do companheiro em 19º. Por esse motivo, a Sauber não se preparou para uma possível festa.

Apesar disso, não faltou champanhe para todos os funcionários e convidados da Sauber. A solução? As equipes adversárias Mercedes e Aston Martin doaram pacotes com a bebida de presente para a escuderia suíça, que agradeceu nas redes sociais o gesto.

Bortoleto marcou presença na comemoração de Hulkenberg

Fora da corrida desde a volta 4, quando bateu, Bortoleto esteve na garagem de Hulkenberg para celebrar a conquista inédita do alemão. Nico garantiu uma vaga no pódio pela primeira vez em 15 anos de carreira na Fórmula 1. Já o brasileiro, entrou no rádio do parceiro para expressar suas felicitações.

— Nico, é o Gabi. Cara, você não faz ideia do quanto estou feliz por você. Você é uma lenda. Honestamente, absolutamente insano o que você fez hoje — disse Bortoleto.

A resposta de Hulkenberg veio logo em seguida pelo rádio. Ele, por sua vez, demonstrou sua gratidão pelas palavras do novato.

— Obrigado, irmão. Aprecio muito isso vindo de você — respondeu o alemão.

Não foi apenas no rádio que Bortoleto se mostrou na torcida por Hulkenberg. O brasileiro correu até a área dos boxes onde o top-3 estaciona para cumprimentar o companheiro.

Já na garagem, em meio a muitos aplausos e celebrações, foi o brasileiro o responsável por entregar a ligação com esposa e filha de Hulkenberg para o mesmo. O momento foi um dos destaques da conquista do alemão, que não contou com a presença de ambas no GP da Inglaterra.

