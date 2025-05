Thunder vira no terceiro quarto e vence Timberwolves nos Playoffs da NBA

O Oklahoma City Thunder venceu o Minnesota Timberwolves por 114 a 88, pela primeira partida da série na final da Conferência Oeste dos Playoffs da NBA, na noite desta terça-feira (20), no Paycon Center. A partida começou com superioridade dos visitantes, porém, após terceiro quarto arrasador, o OKC virou, venceu e abriu 1 a 0 no duelo.

A segunda partida da série entre Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves será realizada na quinta-feira (22), no Paycom Center, em Oklahoma, às 21h30.

Como foi Thunder x Timberwolves?

A partida começou com superioridade do Timberwolves, que abriu 8 a 0 nas primeiras jogadas. No decorrer do primeiro quarto, o Thunder foi se aproximando, com Shai Gilgeous-Alexander no comando ofensivo da equipe. O OKC até conseguiu a virada em 17 a 16, mas após sequência negativa, Minnesota reassumiu a ponta ao fim do primeiro quarto, 23 a 20.

O placar seguiu apertado no segundo quarto, mas com o Timberwolves na liderança, com Julius Randle em grande noite nos arremessos de três. Na segunda metade, Anthony Edwards assumiu o protagonismo, com a equipe visitante abrindo 47 a 38. Porém, na reta final, o Thunder conseguiu uma sequência de pontos, para cortar a desvantagem para quatro, 48 a 44.

O Oklahoma City Thunder derrotou o Minnesota Timberwolves por 114 a 88 (Foto: Joe Murphy/AFP)

Depois do intervalo, a boa sequência do OKC seguiu. Com Shai e Jalen Williams com alto aproveitamento no ataque e diversos erros do Timberwolves, o Thunder virou a partida, 62 a 60. Além disso, conseguiu ampliar a vantagem no placar para 76 a 66, ainda com Gilgeous-Alexander brilhando e marcando 12 pontos apenas no terceiro quarto.

Nos últimos 12 minutos, foi a vez de Chet Holmgren ser o protagonista do ataque do Thunder, com nove pontos em quatro minutos, o ala-pivô ajudou o time da casa a abrir 14 pontos de vantagem, 91 a 77. Na sequência, Oklahoma seguiu dominante e, sem sustos, garantiu a vitória por 114 a 88. Com o resultado, o OKC abriu 1 a 0 na série.

