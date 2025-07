Brasileira atinge melhor marca no salto com vara desde Fabiana Murer

No último domingo (6), a brasileira Juliana Campos conquistou a medalha de prata no Fly Athens, evento disputado na capital da Grécia, que integra o Continental Tour de Atletismo. Ao saltar 4,68m, ela atingiu a melhor marca pessoal e o melhor resultado de uma atleta do país desde Fabiana Murer, campeã mundial e recordista sul-americana da modalidade.

continua após a publicidade

➡️Brasil leva quatro ouros no encerramento da Copa do Mundo de Boxe

Juliana subiu ao pódio em Atenas ao lado da campeã Molly Candery, da Grã Bretanha, com 4,80 m, e da belga Elien Vekemans, (4,63 m) que ficou com o bronze. A brasileira de 28 anos, que treina na Europa em preparação para os principais eventos da temporada, já havia superado as próprias marcas em duas oportunidades em 2025.

- Estou muito feliz por bater meu personal best (PB) já três vezes esse ano. Estou bem fisicamente, recuperada da lesão que me atrapalhou. Descobri uma fratura no pé depois da Olimpíada e demorou para eu me recuperar. Ficamos em dúvida se fazia a temporada indoor, decidimos não fazer, mas fiquei ansiosa se seria suficiente só a temporada outdoor para me qualificar para o Mundial de Tóquio. Vejo que foi a melhor decisão, consegui me preparar bem e funcionou. Muito feliz de ter tomado as decisões certas e alcançado marcas que até hoje só a Fabiana conseguiu alcançar no Brasil - avaliou Juliana.

continua após a publicidade

A última brasileira a saltar 4,68 foi Fabiana Murer, que se aposentou após os Jogos Olímpicos do Rio 2026. Recordista sul-americana com marca de 4,87.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Juliana atingiu melhor marca desde Fabiana Murer (Foto: Wander Roberto/ COB)

Próximas competições

O principal evento da temporada do atletismo é o Campeonato Mundial, que será realizado de 13 a 21 de setembro, no Estádio Nacional de Tóquio, Japão. Apesar de sua marca pessoal ainda estar distante do índice de 4,73m estabelecido pela World Athletics, Juliana está provisoriamente classificada para a competição como campeã Sul-Americana.