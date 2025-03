Sergio Pérez diz que ‘tem 6 meses’ para decidir futuro na F1

Qual o futuro de Sergio Pérez? Fora das pistas desde o fim da temporada 2024 da Fórmula 1, quando deixou a Red Bull, Pérez tem aparecido pouco. Em meio a informações sobre o interesse mútuo do piloto e da Cadillac para 2026, Pérez apareceu e falou um pouco sobre o futuro. Mas sem citar a marca americana.

Sem entregar nada sobre o que pensa em fazer, Pérez se resumiu a dizer que tem opções, mas que não vai tomar qualquer decisão até o segundo semestre.

— Tenho seis meses. Dei a mim mesmo seis meses para ver quais opções tenho e, então, decidir qual será o próximo passo da minha carreira — afirmou em entrevista aos canais oficiais da "Prodynamics", companhia mexicana dona de franquias de lojas de pneus e calotas.

— As portas estão abertas em muitos lugares. Hoje, tenho a oportunidade de decidir o que quero fazer com minha carreira — continuou.

— O que vem a seguir é importante, então quero dar a mim mesmo tempo e espaço para tomar a melhor decisão possível — finalizou Pérez.

A vaga que era dele na Red Bull já mudou de mãos novamente, uma vez que Liam Lawson foi rebaixado em prol de Yuki Tsunoda.

Entenda a volta de Sergio Pérez

Sergio Pérez pode retornar ao grid da Fórmula 1 em 2026. Segundo informação do jornalista mexicano Chacho López, da "Fox Sports" local, o piloto está negociando com a Cadillac para ocupar um dos assentos que estarão disponíveis na próxima temporada, que marca a entrada do novo time no Mundial.

Pérez guiou na Fórmula 1 ininterruptamente entre 2011 e 2024, passando por Sauber, McLaren, Force India, Racing Point e mais recentemente pela Red Bull, de onde acabou dispensado ao fim do ano passado mesmo renovando o contrato até o fim de 2026.

Cadillac estará no grid em 2026

A Cadillac entra como a 11ª equipe do grid da Fórmula 1 em 2026. O time passou por um longo processo de aceitação, que incluiu a saída do nome ‘Andretti’ do projeto, para conseguir a aceitação e aumentar o grid do Mundial.

A Fórmula 1 volta no fim de semana de 4 a 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.