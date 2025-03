Flamengo derrota Botafogo de virada em partida do NBB

O Flamengo venceu o Botafogo em partida do Novo Basquete Brasil (NBB) deste sábado (29). O jogo começou com vantagem do alvinegro, que abriu os pontos da partida, mas, no terceiro quarto, a vantagem foi superada pelo rubro-negro, que chegou a abrir 18 pontos de vantagem no time de casa. O placar final da partida no Ginásio Oscar Zelaya foi de 85x92.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Argentino Gallizzi, jogador do Flamengo, em jogo contra o Vasco no Novo Basquete Brasil (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

➡️ Flamengo vira sobre o Vasco e vence o Clássico dos Milhões no NBB

Como foi a partida do NBB

1º quarto

No início do jogo, o alvinegro abriu vantagem no flamengo, o placar chegou a ficar com 14x4. O botafogo manteve a constância durante todo o quarto, mas o flamengo foi diminuindo a desvantagem.

PLACAR DO QUARTO: BOT 26x20 FLA

2º quarto

O Botafogo seguiu segurando o rubro-negro, que diminuia cada vez mais a vantagem do alvinegro. O botafogo fez uma boa subida nos pontos e manteve a vantagem durante o quarto.

PLACAR DO QUARTO: BOT 21x21 FLA

continua após a publicidade

3º quarto

O penúltimo quarto do jogo foi marcado pela subida do Flamengo. Aos seis minutos do quarto, o flamengo esteve, pela primeira vez, na frente do Botafogo. O Flamengo seguiu abrindo a vantagem no jogo e o alvinegro pouco recuperou a partida.

PLACAR DO QUARTO: BOT 15X22 FLA

Quarto final

No último quarto o Flamengo consolidou a vantagem no jogo. o rubro-negro chegou a abrir 18 pontos de vantagem, maior diferença já feita pelo clube. A partida teve dominância maior do Flamengo, que derrotou o Botafogo no Ginásio Oscar Zelaya. É a 22ª vitória do rubro-negro na temporada.

PLACAR DO QUARTO: BOT 23x29 FLA

PLACAR DA PARTIDA: BOT 85x92 FLA